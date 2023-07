Region Heidelberg. (lesa) Das nächste sommerliche Wochenende steht an. Dabei hat die Region rund um Heidelberg einiges an kulturellen und kulinarischen Erlebnissen zu bieten. Zudem können Interessierte über den Neckar segeln. Soweit bekannt, eine Übersicht über die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli:

Bammental

> "Best of Filmmusik" ist der Titel des Konzerts, das zahlreiche Chöre und andere Musiker auf Einladung des Liederkranzes und der Sängereinheit Meckesheim am Samstag in der evangelischen Kirche geben.

Zu hören sein werden etwa Klassiker aus Filmen wie "Der Pate", "La Boum" und "Frühstück bei Tiffany". Es wirken neben den beiden organisierenden Gruppierungen die "Singing Friends", die Solisten der Kurpfalzphilharmonie, das Vokalensemble Elsenztal sowie Heike Ettrich am Klavier und Volker Hafner an der Orgel mit. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Sonntag findet das Konzert ab 18 Uhr in Meckesheim statt.

Dossenheim

> Sein Reitturnier veranstaltet der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein am Samstag und Sonntag auf seiner Anlage. Am Samstag ist ab 9 Uhr die Dressur bis Klasse L angesetzt, am Sonntag ab 10 Uhr das Springen ebenfalls bis Klasse L. Besucher sind herzlich willkommen.

> Zum Tag der offenen Tür lädt der Lakota-Trading-Post am Samstag in den Steinbruch unterhalb der Schauenburg. Los geht’s um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen "Indianer, Trapper und Cowboys", Tanzvorführungen und die Darbietung eines südamerikanischen Flötenspielers. Außerdem bietet der Langbogenverein Bogenschießen an und es gibt Aktionen für Kinder – wie natürlich auch Speis und Trank.

...