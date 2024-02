Malsch. (liwi) "Ich koche gerne, essen gerne, lade gerne Gäste ein und habe einfach Freude, wenn alle zusammenkommen", begrüßt mich die Winzerfrau Maike Bös, packt Zutaten aus dem großen Korb und beginnt zu kochen. In der Saison, wenn die Weinberge rufen, ist oft nicht viel Gelegenheit dazu, wenn die Ernte aber abgeschlossen ist und die Herbst- und Wintertage beginnen, nimmt sie sich genau dafür die Zeit.

Während der Vorbereitungen in der Küche mit Blick auf die Weinberge erzählt Maike Bös vom Weingut und dem Weinanbau an den Hängen des Malscher Letzenberges. Sie berichtet von den Weinsorten und davon, dass vor allem die für den Kraichgau typischen Burgunderweine den Anbau dominieren. Niedrige Erträge bei vollausgereiften Trauben, die konsequente Selektion von Hand und eine schonende Trauben- und Mostverarbeitung schaffen die Grundlage für eine hohe Weinqualität.

Seit 2021 werden die Weine auch vegan und seit 2022 nach nachhaltigen Gesichtspunkten produziert, "das kostet Zeit und Einsatz, ist uns als zukunftsweisendem Betrieb aber wichtig", hebt die Winzerfrau hervor.

Zur Familientradition gehört das gemeinsame Mittagessen. Auch Rüdiger Bös, gerade aus dem Weinberg zurückgekehrt, spricht von seiner Liebe zu Beruf und der alljährlichen Freude über den Lohn der ganzen Arbeit, wenn die Weine dann abgefüllt sind. Das findet Anerkennung: Seit 2023 führt der "Gault Millau Wein Guide" das Gut mit "Drei Trauben".

Für die RNZ hat Maike Bös "Falsche Hasen mit Wintergemüse" zubereitet, die je nach saisonalen Produkten in jede Jahreszeit passen und auch für Gäste gut vorbereitet werden können.

Falsche Hasen mit Kartoffeln

Zutaten (für 4 Personen):

400 Gramm gemischtes Hackfleisch

8 Scheiben Bacon oder Bauchspeck

2 Lauchzwiebeln

1 Ei

1 Esslöffel Senf

50 Gramm Semmelbrösel

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Lauchzwiebeln waschen und klein schneiden. Hackfleisch mit Semmelbröseln, Senf, Ei, Lauchzwiebeln und Gewürzen sehr gut verkneten. Danach acht längliche Bällchen daraus formen, fest mit einer Scheibe Bacon oder Bauchspeck umwickeln und andrücken. Backofen auf 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Hackfleischbällchen in eine Auflaufform setzen und etwa 25 Minuten im Ofen lassen. Regelmäßig prüfen, ob sie durchgegart sind, bei Bedarf wenden. In der Zwischenzeit pro Person zwei Kartoffeln schälen, halbieren und in Salzwasser garen.

Wintergemüse

4 Karotten

4 Pastinaken

100 Gramm Schmelzkäse

50 Milliliter Gemüsebrühe

50 Milliliter Sahne

30 Gramm Butter

Salz & Muskatnuss

Frische Petersilie

Zubereitung:

Karotten und Pastinaken schälen und der Länge nach in Stifte schneiden. In einer Pfanne mit Butter andünsten, kurz schmoren lassen und mit Gemüsebrühe auffüllen. Zugedeckt etwa zehn bis 15 Minuten garen lassen.

In kleine Streifen oder Würfel geschnittenen Schmelzkäse und Sahne dazu gießen und cremig einköcheln lassen. Mit Salz und Muskat abschmecken. Kartoffeln abgießen, Petersilie waschen und klein schneiden, darüberstreuen. "Falsche Hasen" aus dem Ofen nehmen und mit dem Gemüse und den Kartoffeln servieren.

Weinempfehlung:

Die Winzer empfehlen 2022er-Malscher Ölbaum Auxerrois trocken. Der Auxerrois mit hellem Gelb und leicht grünlichen Reflexen soll im Bukett Aromen von Quitten, Mirabelle und Apfel haben, den Gaumen mit elegantem Schmelz und einer zarten Säureprägung und dem feinfruchtigen Gesamteindruck schmeicheln.