Wilhelmsfeld. (cm) Die Freude über das Ende der Großbaustelle am Ortseingang wurde am Samstag getrübt: Wie die Feuerwehr berichtete, hatten auf der frisch asphaltierten Strecke mehrere Zweiradfahrer die Kontrolle verloren. Der Grund: Rollsplitt. Die kleinen Steinchen werden beim Erneuern von Straßendecken in den Asphalt gedrückt, nicht alle davon haften jedoch.

Wie die Feuerwehr berichtete, wurde sie gegen 14.30 Uhr von der Polizei zur Amtshilfe und Straßenreinigung an die Einmündung der Heidelberger Straße in die Schriesheimer Straße gerufen. Zwischen dieser Stelle und der Kreuzung der Schriesheimer Straße mit der Altenbacher Straße sowie der Johann-Wilhelm-Straße war bis Freitag die Fahrbahn erneuert worden. Der 27. Einsatz der Wehr in diesem Jahr wurde kein ganz gewöhnlicher. "Vor Ort wurde festgestellt, dass sich auf der Straße verursacht durch die Baumaßnahmen, viel Rollsplitt befand, jedoch ohne die notwendige Beschilderung an der Fahrbahn", teilte die Wehr mit. "Ausgestattet mit Schaufel und Besen wurde die Straßenkreuzung von uns sorgfältig gereinigt, um weitere Unfälle zu verhindern." Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Laut Kommandant Denis Bertich waren neun Feuerwehrleute im Einsatz. Als die Feuerwehr vor Ort war, habe sich gerade kein Unfall ereignet. Wie viele Radler oder auch Motorradfahrer hier zu Fall kamen, konnte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf RNZ-Anfrage nicht sagen.

Spekuliert wurde im sozialen Netzwerk Facebook darüber, ob der Splitt durch Fahrzeuge an die Stelle gewirbelt wurde, die verbotenerweise die noch gesperrte Straße von Schriesheim nach Wilhelmsfeld fuhren. Auch dies ist unklar.