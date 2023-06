Wilhelmsfeld. (lew) Nach einem Stromausfall am Freitagvormittag in Teilen von Wilhelmsfeld ist über das soziale Netzwerk Facebook die Frage aufgeworfen worden, warum es im Luftkurort so häufig zu Stromausfällen kommt. "Wir hatten in diesem Jahr bereits den vierten oder fünften Stromausfall", schreibt ein Nutzer. "Mal wieder Stromausfall im Höhenweg", kommentiert ein anderer.

Netze-BW-Sprecher Jörg Busse kann diese Häufung an Stromausfällen auf RNZ-Nachfrage nicht bestätigen. Auch gebe es für eine solche keine erkennbare Ursache. Im jüngsten Fall vom Freitagvormittag sei ein Kabeldefekt für den Stromausfall verantwortlich gewesen. Das betroffene Gebiet grenzt der Netze-BW-Sprecher grob auf den Bereich zwischen Höhenweg und Altenbacher Straße ein. Rund 40 Minuten – zwischen 10.32 Uhr und 11.13 Uhr – sei der Strom weg gewesen. Dass es in jüngerer Vergangenheit weitere Ausfälle gab, sei ihm nicht bekannt. Busse nennt lediglich einen Ausfall, den es im Oktober – ebenfalls im Norden von Wilhelmsfeld – gegeben habe. Damals sei die Ursache eine defekte Trafostation in Schriesheim gewesen. Er sehe zwischen diesen beiden Fällen aber "keinen direkten Zusammenhang".

"Das betroffene Kabel ist noch nicht wieder in Betrieb", ergänzte der Netze-BW-Sprecher am Montagnachmittag. Die Wiederherstellung des Stromflusses in die Haushalte sei mittels Umstellung im Mittelspannungsnetz gelungen. "Das Kabel soll bis Mittwoch repariert sein", kündigte Busse an. Ausgehend von den Rückmeldungen der Wilhelmsfelder Facebook-Nutzer werde er sicherheitshalber eine Auswertung der Mittelspannungsstörungen in Wilhelmsfeld der vergangenen sechs Monate veranlassen. Momentan gebe es aber aus Sicht des Netzbetreibers keinen Anlass von einem größeren Problem auszugehen.