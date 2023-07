Wiesloch. (tt) Beim Schuhhändler "Deichmann" in der Stadtgalerie wird schon kräftig gearbeitet, bei "Rewe Hauber" nebenan geht es nächste Woche los: Beide Unternehmen modernisieren ihre Geschäftsräume im Einkaufszentrum in der Güterstraße und schließen sie deshalb bis Mitte August. "Deichmann" hat bereits seit 3. Juli geschlossen und eröffnet am 10. August wieder. Bei Rewe werden am Samstag, 15. Juli, bis 12 Uhr die letzten Waren verkauft, ab dem 17. August ist der Supermarkt dann wieder für die Kunden geöffnet. Alle anderen Läden sind von den Renovierungen nicht betroffen und sind erreichbar.

Der Rewe-Markt Hauber in der Stadtgalerie wird umgebaut: Bis Samstag, 15. Juli, 12 Uhr, kann man dort einkaufen. Foto: tt

Bei Rewe laufen die Vorarbeiten bereits seit einiger Zeit, überall hängen bereits Kabel und Leitungen aus der Decke. Die Regale leeren sich zusehends. "Nach über zehn Jahren, der Markt hatte 2012 eröffnet, ist es Zeit für eine Modernisierung des Erscheinungsbildes, aber auch in Sachen Energieeffizienz", teilt eine Sprecherin der Rewe-Group mit. Für die Beleuchtung kommen zukünftig sparsame LED-Lampen zum Einsatz und die Kühlgeräte arbeiten mit CO2.

Im neuen Markt soll es mehr Platz für frische, vegane und Bio-Lebensmittel geben und es werden Kassen zum selbst Scannen der Waren eingebaut. Außerdem können Kunden künftig mit Handscannern oder der Rewe-App und dem eigenen Handy die Ware direkt während des Einkaufs einscannen und an der Express-Kasse einfach und ohne Auspacken bezahlen.

Bei "Deichmann" sieht es ähnlich aus: "Unsere Filiale ist seit dem 3. Juli geschlossen, weil wir dort einen Umbau nach unserem aktuellen Ladenbaukonzept vornehmen", teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Terminlich habe man sich für die turnusmäßigen Modernisierungen mit Rewe abgestimmt. Auch bei "Deichmann" werde auf die Energieeffizienz geachtet, es kommen ebenfalls LED-Beleuchtungssysteme zum Einsatz, die nach Angaben des Unternehmens zu Einsparungen bei den Energiekosten zwischen 30 und 40 Prozent führen.

Erst im Herbst 2024 soll sich auch etwas im Obergeschoss der Stadtgalerie tun: Auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern wird dort ein Fitnesspark "Pfitzenmeier" entstehen, für den auch das Parkhaus erweitert werden soll.