Von Hannah Knittel

Wiesloch. Es war eine vielfältige Mischung an Musik: Nach dem Vorentscheid Anfang des Jahres stand nun das große Finale des Wieslocher Songcontests auf dem Herbstmarkt an. Die sechs Finalistinnen und Finalisten mussten ihr Können vor der Jury beweisen. Diese bestand aus dem Jazz- und Punkgitarristen Simon Eingang, der Musicaldarstellerin Jeanette Friedrich und dem Finalisten der Sendung "The Voice of Germany 2021", Florian Gallant. Sie waren für die entscheidende Bewertung am Ende verantwortlich und gaben den Teilnehmenden Rückmeldungen nach ihren Auftritten.

Die junge Künstlerin Ayla aus Heidelberg ließ den Nachmittag mit englischem Elektropop beginnen. Zusammen mit den Begleitmusikern Paulus an der E-Gitarre und Johann an den Drums, präsentierten sie drei eigene Songs auf der Bühne des Adenauerplatzes. Mit Songs wie "Don’t disturb" oder "Bite", besang sie das Gefühl, in einen Streit verwickelt zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht wolle. Sie schreibe viele Songs über das Thema Wut, da sie eigentlich ein sehr friedlicher Mensch sei. Sie könne dann ihre Emotionen in Songs verpacken und so Dampf ablassen. Der Jury habe der Auftritt sehr gut gefallen, vor allem ihre Bühnenpräsenz. "Es war geil, ein wunderschöner Auftritt", kommentierte die Jury. Sie solle sich in Zukunft auch gerne trauen, noch mehr von ihrer Stimme zu zeigen.

Im Anschluss eroberte Daniel D. Nowak mit seinen deutschsprachigen Balladen die Bühne. Der von Reinhard Mey inspirierte Künstler aus Köln überzeugt das Publikum mit Liedern wie "Ein blinder Passagier", welches von Flucht und dem Leben in Unsicherheit handelt. Er selbst könne dies gut nachvollziehen, da seine Eltern und Großeltern fliehen mussten, sagte er. Auch über Abschied und das Ankommen singt er, etwa in seinem Song "Nicht jeder weint jetzt, wenn ich gehe". Juror Gallant beschrieb ihn als einen Geschichtenerzähler und wünschte sich, er könnte noch mehr aus sich herausgehen. Auch Jurorin Jeanette Friedrich war von dem Auftritt angetan und beschrieb, wie die Schlichtheit sie berührt habe. Simon Eingang merkte jedoch an, dass das Gitarrenspiel nicht immer ganz eindeutig gewesen sei.

Künstlerin Teyna überraschte mit modernem Pop-Rock die Jury und das Publikum auf dem Adenauerplatz. Schon früh hatte sie Spaß an Musik, entdeckte dann in der Coronapandemie auch die Liebe zu eigener Musik und schreibt seitdem ihre Lieder selbst. "Vor allem über Alltagsthemen wie Liebe, Familie und Beziehungen schreibe ich, damit beschäftigen wir uns ja alle und fühlen uns angesprochen", erklärte sie. Mit ihrem Partner Sebastian an der Gitarre und einem Schlagzeuger als Begleitung präsentierte sie sowohl englisch- als auch deutschsprachige Songs. Ihr Lied "More" handelt davon, die eigenen Träume zu verfolgen. Teyna war selbst in Wiesloch auf dem Gymnasium und performte deshalb ihren neuen Song "Zuhause". Die Jury war vor allem von ihrer Bühnenpräsenz begeistert und riet ihr, sich noch ein wenig beim Singen zu entspannen.

Immer mehr Menschen wurden im Laufe des Nachmittags von der Musik angezogen und lauschten gespannt den Finalistinnen und Finalisten. Die jüngste Teilnehmerin, Matilda Getto, zeigte mit ihren 14 Jahren ihr Können, spielte dazu Klavier. Schon seit der dritten Klasse schreibe sie Texte und Gedichte, sagte sie. "Sprache und Musik hat mir schon immer Spaß gemacht und über die Jahre hat sich das dann so entwickelt", berichtete Getto. Sie habe gar keinen richtigen Plan beim Schreiben: "Ich versetze mich in andere Menschen hinein und überlege, wie sie sich fühlen könnten". Mit ihrer neuen Loop-Maschine brachte sie zum ersten Mal ihren Song "Mein Leben lang" auf die Bühne. "Du bist eine richtige Künstlerin, unglaublich", kommentierte Jeanette Friedrich den Auftritt. Auch Simon Eingang war begeistert, er liebe ihr Genre und die Texte. Sie waren alle sichtlich berührt und wünschten ihr eine wunderschöne Karriere, welche noch vor ihr liege.

Für Finalist Stefan Amolsch war die Bühne auch schon bekanntes Terrain, denn er nahm schon 2022 an dem Wettbewerb teil und freute sich daher umso mehr, nun auftreten zu können. Zusammen mit zwei Kollegen am Bass und Schlagzeug präsentierte er Lieder wie "Schwerkraft" und "Spurenleser". "Ich bin ein hoffnungsvoller Optimist", beschreibt er sich und seine Musik. Er singt darüber, sich selbst Ziele zu setzen, diese zu verfolgen und auch mal zu scheitern. Er lasse sich von deutschsprachiger Musik unterschiedlicher Künstler inspirieren und schreibe auch Lieder für seine Freunde und Familie. Auch bei Stefan Amolsch hat sich die Jury wieder mehr Risiko im Gesang gewünscht – dass er auch mal ausbreche und Emotionen zeige.

Pop-Künstlerin Nina begeisterte das Publikum an der Gitarre zusammen mit ihren Kollegen am Bass und dem Schlagzeug. Sie präsentierte Songs wie "Wie du bist", den sie für ihren besten Freund geschrieben hat, und "Sprit leer". Letzterer sei entstanden, als sie ohne Treibstoff am Straßenrand strandete. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Adenauerplatz wurden von Nina immer wieder aufgefordert, mitzusingen und zu tanzen.

"Du hast ein sehr schönes Stimmbild und auch -farbe", resümierte Juror Florian Gallant. Auch Jeanette Friedrich war begeistert von ihrem Auftritt, beschrieb sie als sympathische Künstlerin mit Liedern, die ins Ohr gehen. Die Jury wünschte sich jedoch, dass sie manchmal etwas deutlicher die Texte aussprechen solle. Nina hat schon mit 16 angefangen zu spielen, und trat sogar schon bei der Fernsehsendung "Deutschland sucht den Superstar" auf. "Ich wollte einmal vor Dieter Bohlen singen und seine Meinung hören", erklärte sie. Alle ihre Songs basierten auch auf wahren Geschichten und böten ihr einen Weg, ihre Gefühle auszudrücken.

Schließlich stand die Preisverleihung an und die Jury beriet sich ein letztes Mal. Auf dem dritten Platz landete Matilda Getto und auf dem zweiten Nina. Beide erhielten dafür einen Gutschein für die Jon School für Songwriting. Den ersten Platz machte Ayla mit ihrer Band. Sie hätten die Jury begeistert und zu dritt super harmoniert. Ayla ergatterte damit eine dreistündige Aufnahmesession in einem Tonstudio der Schraubfabrik. Sie sei sehr glücklich und es habe ihr großen Spaß gemacht, auf dieser Bühne auftreten zu können, sagte sie. Mit einem letzten Auftritt der Siegerin endete der aufregende Nachmittag auf dem Adenauerplatz.