Freitag, 05. September 2025

Wiesloch/Sinsheim

Einschränkungen auf A6 in beide Richtungen am Wochenende

Es gibt Bauarbeiten in den Nachtstunden. Das Tempo wird auf 80 gedrosselt.

05.09.2025 UPDATE: 05.09.2025 04:00 Uhr 20 Sekunden
Baustelle Autobahn - neutrale BU
Symbolfoto: dpa

Region Wiesloch. (RNZ) Auf der Autobahn A6 sind Arbeiten an den Entwässerungsleitungen zwischen den Anschlussstellen Rauenberg und Sinsheim erforderlich. Daher kommt es ab Sonntag, 7. September, in beiden Fahrtrichtungen zu Einschränkungen.

Das geht aus einer Mitteilung der für Ausbau und Instandhaltung zuständigen Projektgesellschaft ViA6West hervor. Die Arbeiten finden voraussichtlich von Sonntag bis Mittwoch, 7. bis 10. September, statt, jeweils in den Nachtstunden von 20 Uhr bis 6 Uhr.

Während dieser Zeit stehen an den lokalen Arbeitsstellen, die wenige Hundert Meter lang sind, weniger Fahrstreifen zur Verfügung und das Tempolimit wird auf 80 Stundenkilometer gesenkt.

