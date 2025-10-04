Wiesloch. (tt) Die Verwunderung war groß, als am Mittwoch ein neues Kunstwerk auf dem Wieslocher Marktplatz auftauchte. Die Frage einer Leserin an die Redaktion war deshalb: Wer hat dieses Kunstwerk erschaffen und was hat es zu bedeuten? Antworten darauf kann Ann Gisbertz, die Leiterin der Volkshochschule Südliche Bergstraße, geben. Denn der Wortturm von Jean-Luc Cornec ist Teil des Projekts "Ratschlag Demokratie" des baden-württembergischen Landesverbands der Volkshochschulen, für das die Wieslocher Einrichtung ausgewählt wurde. Der Heidelberger Künstler ist für seine verschiedenen Botschaften, die er in Worttürmen unterbringt, bekannt.

"Wir wollen die Menschen zum Denken anregen", sagt Gisbertz. Dazu dient der Wortturm, dessen Botschaft sich am besten entschlüsseln lasse, wenn man drum herum gehe und von oben nach unten lese, wie die VHS-Leiterin verrät. Das Kunstwerk wurde im Vorfeld einer Matinee aufgestellt, die am Samstag, 18. Oktober, stattfindet. "Wir suchen Rat, wie wir die Demokratie und den Rechtsstaat schützen und erhalten können", sagt Gisbertz.

Mit Hilfe eines QR-Codes – ein grafisches Symbol, dass mit der Handykamera eingelesen werden kann – können Interessierte deshalb an einer Online-Umfrage teilnehmen. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen dann bei der Matinee zu sehen sein. Zu der Veranstaltung wird auch der Autor Ilja Trojanow erwartet, der auch seinem Werk "Das Buch der Macht" lesen wird. Weil das Kunstwerk Teil der Aktion der Volkshochschule ist, wird es nur vorübergehend zu sehen sein: Am 20. Oktober soll es wieder abgebaut werden.