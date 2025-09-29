Montag, 29. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

Verzicht auf Medikamente führte offenbar zu Gewaltausbrüchen

Ein 64-Jähriger hat mehrere Personen angegriffen und verletzt, darunter einen Polizisten. Seit Jahrzehnten soll er psychisch krank sein.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Erstmals 1989, als das PZN in Wiesloch noch Psychiatrisches Landeskrankenhaus hieß, wurde ein heute 64-Jähriger auffällig. Jetzt wurde erneut seine Unterbringung angeordnet. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (kbw) Jahrelang war es ruhig gewesen um einen 64-Jährigen, der sich dieser Tage in einem Sicherungsverfahren vor dem Heidelberger Landgericht verantworten musste. Nach mehreren Verurteilungen für verschiedene Delikte, gefolgt von Aufenthalten in Gefängnissen und später, aufgrund von psychischen Erkrankungen, im Maßregelvollzug des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.