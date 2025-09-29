Verzicht auf Medikamente führte offenbar zu Gewaltausbrüchen
Ein 64-Jähriger hat mehrere Personen angegriffen und verletzt, darunter einen Polizisten. Seit Jahrzehnten soll er psychisch krank sein.
Wiesloch. (kbw) Jahrelang war es ruhig gewesen um einen 64-Jährigen, der sich dieser Tage in einem Sicherungsverfahren vor dem Heidelberger Landgericht verantworten musste. Nach mehreren Verurteilungen für verschiedene Delikte, gefolgt von Aufenthalten in Gefängnissen und später, aufgrund von psychischen Erkrankungen, im Maßregelvollzug des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch,
