Von Anja Hammer

Wiesloch. Wie das Essen in der Mensa ist? Bei dieser Frage rümpfen einige Schüler die Nase. "Es ist höchstens einmal in der Woche gut", findet Theresa von der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule. Wenn ihre Klassenkameradinnen Zeinap und Lotta das benoten müssten, was sie viermal die Woche auf dem Teller haben, dann geben sie dem eine 2/3. Nadia sogar nur