Wiesloch. (tt) Wie in etlichen anderen Städten in Deutschland wurde am heutigen Samstag auch in Wiesloch gegen Rechtsextremismus demonstriert. An der Demonstration nahmen am Nachmittag rund 2500 Menschen teil. Insgesamt hatten 72 Gruppen zum Mitmachen aufgerufen.

Organisiert wurde die Demonstration vom Bündnis für Demokratie und Toleranz. Der Zug führte vom Adenauerplatz über die Schloss- und Gerbersruhstraße, Hesselgasse und Hauptstraße zum Schillerpark. Dort sprachen zahlreiche Politiker.

Weitere Informationen folgen.