Wiesloch. (tt) Die Arbeiten für die Aufstockung des Woolworth-Kaufhauses in der Wieslocher Innenstadt beginnen: Eine Immobiliengesellschaft aus Stuttgart plant einen Aufbau mit zwölf Wohneinheiten auf der Dachfläche im Süden des Hauses. Dafür muss ab Montag, 31. Juli, ein Baukran in der Ringstraße aufgestellt werden. "Aus diesem Grund wird der rechte Fahrstreifen der Ringstraße sowie der Fußweg auf der Seite des ,Woolworth’-Gebäudes, bis zur Einmündung der Unterführung, gesperrt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wiesloch.

Fußgänger können die Sperrung des Gehweges über die Höllgasse – Dreikönigstraße – Hauptstraße umlaufen. Die Fußgängerampel Ringstraße kann ohne Einschränkung genutzt werden, so die Stadt.

Parallel dazu ist ab Montag auch der Röhrbuckel wegen den Arbeiten an der Fernwärmeleitung voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke erfolgt durch die Unterführung des "Woolworth"-Kaufhauses und wird nach Angaben der Stadt durch die Kranstellung nicht beeinträchtigt.

Von der Ringstraße führt die Umleitung zur Rathaus-Tiefgarage und zur Innenstadt ebenfalls über die Höllgasse und dann über den oberen Röhrbuckel zur Röhrgasse. In die Gegenrichtung führt die Umleitung über Röhrbuckel, Bommertsgasse, Höllgasse zurück zum "Woolworth".