Wiesloch. (tt) Eigentlich sollte der Baukran für die Arbeiten zur Aufstockung des Wieslocher Woolworth-Kaufhauses schon Anfang August aufgestellt werden. Die Schilder für die Sperrung des rechten Fahrstreifens Richtung Feuerwehrhaus standen damals schon bereit.

Doch aufgrund von "weiteren rechtlichen Klärungen mit dem privaten Bauherren" verzögerte sich die Baustelle, hieß es Anfang August von der Stadtverwaltung. Offenbar ist mittlerweile alles geklärt, denn "für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Woolworth-Gebäude am Ende der oberen Hauptstraße erfolgt ab 19. September die Baustelleneinrichtung", heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Später werde dann auch ein Baukran in der Ringstraße aufgestellt. Aus diesem Grund werde der rechte Fahrstreifen der Ringstraße sowie der Fußweg auf der Seite des Woolworth-Gebäudes bis zur Einmündung der Unterführung gesperrt. Fußgänger können die Sperrung des Gehweges über die Höllgasse, Dreikönigstraße und Hauptstraße umgehen.

Eine Immobiliengesellschaft aus Stuttgart plant, das Kaufhaus-Gebäude umzubauen und aufzustocken: Auf der Dachfläche im Süden des Hauses soll ein Aufbau mit Wohnungen entstehen. Insgesamt sollen laut Bauantrag, der der RNZ vorliegt, sieben neue Wohnungen mit einem Brutto-Rauminhalt von 3960 Kubikmetern geschaffen werden.