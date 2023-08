Wiesloch. (tt) Auch in Wiesloch soll das unzulässige Parken auf Gehwegen reduziert werden: Für ein Pilotgebiet zwischen Gerbersruh-, Oesinger-, Wald- und Heidelberger Straße erarbeitet die Stadtverwaltung gerade zusammen mit Vertretern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) ein Konzept, wie das Parken zukünftig so geregelt werden kann, dass die Gehwege frei bleiben.

Ende Juni hat sich diese Arbeitsgruppe zum ersten Mal getroffen, alle zwei bis drei Wochen kommt sie seither zusammen. Um die Anwohner zu informieren und zu beteiligen, haben Mitglieder der Arbeitsgruppe vor Kurzem begonnen, Handzettel im Pilotbereich zu verteilen und auch die Autofahrer über das Vorhaben zu informieren.

"Die Frage ist, wie eine Lösung für das Parken im Pilotgebiet aussehen kann", erläutert Manfred Stindl vom VCD im Gespräch mit der RNZ. In manchen Straßen funktioniere es heute schon recht gut, in anderen wird auf beiden Seiten auf den Fußwegen geparkt. "Wir haben uns gefragt, wo die Autos bleiben und wie viele es eigentlich sind", berichtet Stindl.

Deshalb habe der VCD bereits im letzten Winter eine interne Arbeitsgruppe gegründet und an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten die abgestellten Fahrzeuge gezählt.

Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte der Gemeinderat am 29. März beschlossen, dass die Stadt Wiesloch Regelungen zum Parken auf Gehwegen entsprechend den rechtlichen Vorgaben treffen soll. Mit dem Ziel, das unzulässige Gehwegparken zu reduzieren.

Das Gehwegparken ist nicht zulässig, wenn es nicht ausdrücklich durch Beschilderung oder Markierung angeordnet ist. "Wie in allen anderen Kommunen auch, wurde in den vergangenen Jahren das unzulässige Gehwegparken in der Regel nur dann verwarnt, wenn aufgrund der geringen verbliebenden Breite ein Durchkommen für Fußgänger oder Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl nicht mehr oder nur erschwert möglich war", heißt es in der Verwaltungsvorlage vom März.

Mit dem sogenannten "Falschparker-Erlass" des Landesverkehrsministeriums sei allerdings klargestellt worden, dass das "Falschparken" und insbesondere das unzulässige Gehwegparken kein Kavaliersdelikt darstelle, da dies die Sicherheit der Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmenden gefährde, so die Verwaltung. Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung von April 2020 biete nun "zum Teil adäquatere Sanktionsmöglichkeiten".

Trotz der höheren Bußgelder bestehe bei einem Großteil der Fahrzeugführer noch nicht das Bewusstsein, das Parken auf Gehwegen unzulässig sei, so die Verwaltung. In 2022 wurden in der Stadt Wiesloch 722 Bußgeldverfahren in Zusammenhang mit Gehwegparken eingeleitet. Bis Anfang März 2023 waren es 156 Verfahren.

Und um eben diese Aufklärung geht es derzeit auch: In die Briefkästen der Anwohner und hinter die Scheibenwischer der parkenden Autos wurden in den letzten Tagen und Wochen Handzettel verteilt. Auf ihnen geht die Arbeitsgruppe auch darauf ein, warum freie Fußwege so wichtig sind: "Gehwege sind Schutz- und Aufenthaltsräume, die Zufußgehende vor dem motorisierten Verkehr schützen sollen. Dies ist für alle Menschen wichtig, insbesondere aber für Kinder, Senioren, Gehbehinderte und anderweitig Mobilitätseingeschränkte", heißt es auf dem Flugblatt.

Zudem müssen Rad fahrende Kinder bis zum achten Lebensjahr den Gehweg benutzen. "Unser Ziel ist, das ordnungswidrige Gehwegparken zu unterbinden", sagt Stindl.

Bis Mitte September werden nun noch Vorschläge der Anwohner gesammelt. "Unsere Arbeitsgruppe erarbeitet für jede Straße im Pilotgebiet geeignete Lösungen", berichtet Stindl. Die Anregungen werden dabei im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten berücksichtigt, so der VCD-Vertreter. Aus den Lösungen für das Pilotgebiet sollen dann allgemeingültige Regeln für das ganze Wieslocher Stadtgebiet festgelegt werden: "Denn wir können uns nicht jede Straße anschauen", sagt Stindl.

Im November soll dann der Gemeinde darüber informiert werden, welche Maßnahmen gegen das Gehwegparken ergriffen wurden und welche die Arbeitsgruppe für 2024 plant.