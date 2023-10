Wiesloch. (pri) Am Montagnachmittag brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Brand an einem Lastwagen auf der Baustelle "Quartier am Bach" aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Zugmaschine bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Eine spezialisierte Fachfirma wird nun damit beauftragt, den Lastwagen von der Baustelle zu bergen.