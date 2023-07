Wiesloch. (tt) Wo sich heute noch Parkplätze für das Personal des Kindergartens in der Johann-Philipp-Bronner-Straße befinden, will die Stadt Wiesloch so schnell wie möglich die "Alte Kelter" aufstellen. Das erklärte Bürgermeister Dirk Elkemann in einem Pressegespräch.

Weil der Kreuzungsbereich am Fontenay-aux-Roses-Platz umgebaut wird, ist dort kein Platz mehr für die hölzerne Weinpresse. Zunächst war ein Alternativstandort am Palatin geprüft worden, dieser sei aber zu teuer gewesen.

Am kommenden Mittwoch, 12. Juli, sollen die Gemeinderäte im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales ab 17.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses grünes Licht für eine Versetzung an den neuen Standort geben.

"Bürgermeister Ludwig Sauer hatte die Aufgabe, den Kreis zu quadrieren: Er sollte für die ,Alte Kelter’ einen schönen neuen Platz finden, der aber nichts kosten darf", fasste Elkemann die Ausgangssituation zusammen.

Bereits im Januar hatte die Verwaltung im Ausschuss die Möglichkeit vorgestellt, die hölzerne Presse aus dem Jahr 1762 auf den Platz vor dem Haupteingang des Palatins zu verlagern. "Aufgrund der damals geschätzten Kosten von bis zu 60.000 Euro hatte der Ausschuss die Entscheidung vertagt und die Verwaltung gebeten, eine kostengünstigere Lösung zu erarbeiten", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die hohe Summe würde vor allem durch den nötigen Umbau der Grünfläche entstehen.

"Zwischenzeitlich wurde eine Versetzung auf die andere Leimbach-Seite geprüft", berichtete Sauer im Pressegespräch. Dort befindet sich aber eine Fahrradabstellanlage, die gut genutzt werde. "Außerdem hätten wir erhaltenswerte Stadtbäume fällen müssen und im Untergrund laufen wichtige Versorgungsleitungen", so Sauer. Er betonte, wie schwierig es sei, einen geeigneten Standort für das Erinnerungsstück zu finden.

"Ein Standort in der Nähe des Winzerkellers hatten wir schon früher geprüft", berichtete Sauer. Allerdings sei der Standort damals als nicht prominent genug angesehen worden. Südlich der Umgehungsstraße besitze die Stadt aber keine geeigneten Flächen.