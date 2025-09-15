Montag, 15. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

Klappstuhlkonzerte verzeichnen Besucherrekord

Am Donnerstag fand das Finale mit Stefan Zirkel auf dem Adenauerplatz statt.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Gut ausgestattet mit wärmender Kleidung und eigenen Sitzmöglichkeiten hörte das Publikum beim Klappstuhlkonzert-Finale auf dem Adenauerplatz begeistert Stefan Zirkel zu. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Vom Geheimtipp zum Publikumsmagneten – so kann man die Entwicklung der Klappstuhlkonzerte in Wiesloch beschreiben. Im fünften Jahr der Reihe traten die Künstlerinnen und Künstler wieder an ungewöhnlichen Orten unter freiem Himmel auf und sorgten mit ihren Programmen für eine ganz besondere Atmosphäre.

In diesem Jahr dürfte mit den Auftritten im Schillerpark, auf dem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.