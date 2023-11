Wiesloch. (tt) Nach der Wiedereröffnung der Wieslocher AVR-Anlage nach dem Brand Anfang Oktober schlagen in den Sozialen Medien die Wellen hoch: Anlieferer seien seither verpflichtet, auf dem Gelände eine Warnweste zu tragen. "Ja spinnen die denn?", fragt ein Mann und verweist darauf, dass er bei der Anlieferung von Grünschnitt noch nie jemanden mit Warnweste gesehen habe. Andere berichten, dass sie ohne Weste wieder weggeschickt wurden. Die RNZ hat deshalb bei der AVR nachgefragt.

"Die Pflicht zum Tragen einer Warnweste – und von festem Schuhwerk – auf den AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg sowie auf der Deponie Wiesloch besteht schon immer", heißt es aus der Pressestelle des kreiseigenen Abfallentsorgers. Darauf werde sowohl auf der Homepage und auf Informationsflyern als auch mit Schildern an den Eingangsbereichen der Anlagen verwiesen. In der Abfallwirtschaftssatzung sei zudem festgeschrieben, dass Benutzer der Entsorgungsanlagen den Anweisungen des Betriebspersonals Folge zu leisten haben. Zudem sei die Benutzungsordnung der Abfallentsorgungsanlagen zu beachten, die als persönliche Schutzausrüstung der Benutzerinnen und Benutzer das Tragen einer Warnweste vorsehe.

"Davon abgesehen macht das Tragen einer Warnweste absolut Sinn – gerade in der dunklen Jahreszeit", so der Sprecher. Zu Stoßzeiten herrsche extrem viel Verkehr, bestehend aus Abfuhrfahrzeugen, Radladern und Kundenfahrzeugen. "Die Weste trägt zur guten Sichtbarkeit und damit zur Sicherheit aller sich auf den Anlagen aufhaltenden Personen bei", erklärt der Sprecher. Und auch die Verfügbarkeit sollte aus AVR-Sicht kein Problem darstellen: Da jeder in seinem Fahrzeug eine Warnweste mitführen müsse, könne er bei der Anlieferung diese anziehen.