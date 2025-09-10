Mittwoch, 10. September 2025

Plus Wiesloch

"Interkulturelle Woche" schafft Möglichkeiten der Begegnung

Die 50. Ausgabe steht unter dem Motto "dafür!". Es gibt ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen vom 21. September bis zum 10. Oktober.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Unter den Veranstaltungen der „Interkulturellen Woche“ ist auch eine Moscheeführung am 3. Oktober mit anschließendem Gespräch bei Tee. Foto: agdo

Wiesloch. (arb) Ein Zeichen setzen für Menschenrechte, Demokratie und ein wertschätzendes Zusammenleben: Dieses Ziel verfolgt die "Interkulturelle Woche", die nun zum 50. Mal in mehr als 750 Städten und Gemeinden stattfindet. Das Motto dieses Jahres lautet "dafür!". In der Zeit vom 21. September bis zum 10. Oktober lädt ein breites Bündnis verschiedener Organisationen zu vielfältigen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
