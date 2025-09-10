Wiesloch. (arb) Ein Zeichen setzen für Menschenrechte, Demokratie und ein wertschätzendes Zusammenleben: Dieses Ziel verfolgt die "Interkulturelle Woche", die nun zum 50. Mal in mehr als 750 Städten und Gemeinden stattfindet. Das Motto dieses Jahres lautet "dafür!". In der Zeit vom 21. September bis zum 10. Oktober lädt ein breites Bündnis verschiedener Organisationen zu vielfältigen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote