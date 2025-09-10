"Interkulturelle Woche" schafft Möglichkeiten der Begegnung
Die 50. Ausgabe steht unter dem Motto "dafür!". Es gibt ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen vom 21. September bis zum 10. Oktober.
Wiesloch. (arb) Ein Zeichen setzen für Menschenrechte, Demokratie und ein wertschätzendes Zusammenleben: Dieses Ziel verfolgt die "Interkulturelle Woche", die nun zum 50. Mal in mehr als 750 Städten und Gemeinden stattfindet. Das Motto dieses Jahres lautet "dafür!". In der Zeit vom 21. September bis zum 10. Oktober lädt ein breites Bündnis verschiedener Organisationen zu vielfältigen
