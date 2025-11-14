Freitag, 14. November 2025

Plus Wiesloch

Grundsteuer wird nicht weiter erhöht

Zuvor brachte Oberbürgermeister Elkemann den Haushalt ein. Derzeit beträgt das Minus 7,7 Millionen Euro. Es werden harte Einschnitte erwartet.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 14 Sekunden
Wiesloch hatte in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 6,4 Millionen Euro aus der Grundsteuer geplant. Es sind tatsächlich aber nur 5,9 Millionen Euro geworden. Foto: Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch. Eine weitere Anpassung der Grundsteuer in Wiesloch wird es nicht geben. Das hat der Gemeinderat mit 15 zu 10 Stimmen in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Die Klausursitzung des Gremiums am Samstag zu den Stadtfinanzen dürfte damit nicht leichter werden: Denn vor der Abstimmung über die Grundsteuer hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
