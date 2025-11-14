Von Timo Teufert

Wiesloch. Eine weitere Anpassung der Grundsteuer in Wiesloch wird es nicht geben. Das hat der Gemeinderat mit 15 zu 10 Stimmen in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Die Klausursitzung des Gremiums am Samstag zu den Stadtfinanzen dürfte damit nicht leichter werden: Denn vor der Abstimmung über die Grundsteuer hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann