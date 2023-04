Wiesloch. (seb) Von der Lärmreduzierung sollen Gesundheit und Wohlbefinden profitieren: Die Stadt Wiesloch hat die Bereiche, in denen Tempo 30 gilt, ausgeweitet und in dieser Woche werden die entsprechenden Schilder neu angebracht.

Gestern war der Bauhof unter anderem in der Alten Heerstraße aktiv und installierte die Schilder per Hubarbeitsbühne. Auch die Straßenmeisterei des Landratsamts wird aktiv: an den Landesstraßen im Stadtgebiet nämlich. Im Gemeinderat war der Lärmaktionsplan beschlossen worden, kürzlich hat auch das Regierungspräsidium Karlsruhe zugestimmt. In einem Teil der Alten Heerstraße wurde Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr angeordnet. In der Schwetzinger Straße gilt Tempo 30 im bereits ausgewiesenen Bereich nun ganztägig, nicht mehr nur nachts. Auch in Gerbersruhstraße, Heidelberger Straße und Baiertaler Straße wurden neue Regelungen getroffen.