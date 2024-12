Wiesloch. (tt) "Dinner for One" im Fernsehen schauen, um Mitternacht einen Berliner essen oder mit Zinn gießen einen Blick in die Zukunft werfen: Der Jahreswechsel ist weltweit ein Ereignis voller Rituale, Hoffnungen und kurioser Bräuche. Die Bräuche sind vielfältig – jede Kultur hat ihre eigenen skurrilen Wege, Glück, Liebe und Wohlstand ins neue Jahr zu locken.

In Spanien hat man zwölf Wünsche für das neue Jahr: Mit jedem Glockenschlag muss eine Traube verspeist und sich etwas gewünscht werden. Wer dies nicht schafft, wird nächstes Jahr leider vom Unglück verfolgt werden. In Mexiko stellen die Menschen Koffer vor die Tür, wenn sie im neuen Jahr viel verreisen möchten. In Italien dagegen prosten sich Paare zum Jahreswechsel als gutes Omen für die Beziehung mit einem goldenen Ring im Sektglas zu.

Die verschiedenen Traditionen werden in den Familien oft auch miteinander verbunden. Wir möchten deshalb in diesem Jahr von Ihnen wissen: Mit welchen Bräuchen feiern die Menschen in der Region rund um Wiesloch und Walldorf den Jahreswechsel? Was gehört für Sie unumstößlich zur Feier an Silvester dazu? Wie sichern Sie sich Glück, Gesundheit und alle anderen guten Wünsche für das neue Jahr? Schreiben Sie uns, zum Jahreswechsel drucken wir dann – auch als Inspirationsquelle – diese Rituale ab.

Ihre Bräuche können Sie uns bis Sonntag, 22. Dezember, zukommen lassen: Per E-Mail an red-wiesloch@rnz.de oder per Post an RNZ Wiesloch/Walldorf, Schlossstraße 2, 69168 Wiesloch. Bitte geben Sie unbedingt Ihren Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie für Rückfragen erreichen können. Wenn Sie Fotos haben, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitschicken.