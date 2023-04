Wiesloch. (tt) Es sind Bilder, die man sonst nur von "Wein und Markt" kennt: So viele Menschen tummelten sich beim Wieslocher Frühlingsmarkt am Wochenende in der Innenstadt. Bei strahlendem Sonnenschein hatte es viele Interessierte zum Bummeln in die Wieslocher City gezogen.

Die Geschäfte waren am verkaufsoffenen Sonntag ebenso gut besucht wie die unzähligen Marktstände mit den unterschiedlichsten Waren. Menschentrauben bildeten sich auch überall dort, wo es etwas zu Essen und zu Trinken gab.

Organisator Michael Maier vom Stadtmarketing Wiesloch konnte auf allen Ebenen ein Plus verbuchen, etwa bei den Marktbeschickern: Insgesamt 60 hatten ihre Zelte am Wochenende in Wiesloch aufgeschlagen.

Und Maier lobte deren Qualität, die nach Corona gestiegen sei. "Am Samstag hatten wir zudem ein Besucher-Zuwachs und auch der Sonntag war sehr gut besucht", freute sich Maier.