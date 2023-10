Wiesloch. (pol/msc/tt) Gegen 8 Uhr brach in der AVR Anlage Wiesloch ein Feuer aus. Vom Brand betroffen sind laut des stellvertretenden Brandschutzmeisters Ingo Schmiedeberg drei Lagerhallen für Elektroschrott, in denen neben diesem auch Batterien und Öl gelagert waren. Sie standen in Vollbrand. Verletzt wurde beim Feuer aber niemand.

Die Feuerwehr hatte zunächst Schwierigkeiten mit der Wasserversorung, da die beiden Hydranten weit entfernt liegen. Ein Löschtank aus Walldorf ist entsprechend im Einsatz.

Nach etwa einer halben Stunden hatten die rund 100 eingesetzten Feuerwehrkräfte den Brand dann unter Kontrolle. Eine große Rauchentwicklung, die auch für eine Warnung über die Katwarn-App in Walldorf gesorgt hatte, ist ebenfalls inzwischen zurückgegangen.

Die Anwohner wurden dazu angehalten, vorsorglich ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten - die Feuerwehr Ladenburg kontrolliert aktuell die Schadstoffmengen in der Luft - hat allerdings im Walldorfer Stadtgebiet noch keine erhöhten Mengen feststellen können.

Die Löscharbeiten werden dagegen wohl noch einige Stunden andauern, da zunächst der Elektroschrott aus der Halle gebracht werden muss, um diesen zu löschen.

Ort des Geschehens

Zudem teilte die Polizei mit, dass es im Bereich rund um die Straße Bruchwiese zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.