Sonntag, 28. September 2025

zurück
Plus Wiesloch

Begegnung und Inklusion im neuen "Kurpfalz-Café"

Das frühere Café Kanapee der Lebenshilfe eröffnet am Quartier am Bach. Hier gibt es mehr Platz und eine einladende Atmosphäre.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Modern und hell wirkt das „Kurpfalz-Café“ der Lebenshilfe im Quartier am Bach. Früher war das Inklusionslokal als Café Kanapee bekannt. Foto: privat

Von Armen Begic

Wiesloch. Die große Glastür öffnet sich, ein Gast betritt das "Kurpfalz-Café" und wird vom Personal herzlich begrüßt – man kennt sich. "Das ist einer unserer alten Gäste", erklärt Rosi Keim-Miller, die in der Einrichtung der Lebenshilfe Wiesloch arbeitet. Also einer derjenigen, die schon kamen, als sich das Inklusionslokal noch als Café Kanapee in der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.