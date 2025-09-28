Begegnung und Inklusion im neuen "Kurpfalz-Café"
Das frühere Café Kanapee der Lebenshilfe eröffnet am Quartier am Bach. Hier gibt es mehr Platz und eine einladende Atmosphäre.
Von Armen Begic
Wiesloch. Die große Glastür öffnet sich, ein Gast betritt das "Kurpfalz-Café" und wird vom Personal herzlich begrüßt – man kennt sich. "Das ist einer unserer alten Gäste", erklärt Rosi Keim-Miller, die in der Einrichtung der Lebenshilfe Wiesloch arbeitet. Also einer derjenigen, die schon kamen, als sich das Inklusionslokal noch als Café Kanapee in der
