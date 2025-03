Wiesloch. (kbw) Im Dämmelwald am nordwestlichen Rand von Wiesloch gibt es nicht nur am "Internationalen Tag des Waldes" viel zu sehen, zu hören und zu riechen: Es ist Bärlauchzeit, ganze Wiesen der Pflanze bedecken den Boden in sattem Grün – und sorgen für ein unverkennbares Aroma in der Luft.

Bis zur Blütezeit, die Ende April oder Anfang Mai beginnt, kann der Bärlauch geerntet und als Zutat für Suppen oder Pesto verwendet werden. Der an Knoblauch erinnernde Geruch hilft auch dabei, den Bärlauch von Herbstzeitlosen oder Maiglöckchen zu unterscheiden.

Untermalt wird die Idylle im Dämmelwald dieser Tage auch von zahlreichen Vogelstimmen – und dem Hämmern von gleich mehreren Spechten aus verschiedenen Richtungen, die in den Bäumen beispielsweise Nahrung suchen oder Nisthöhlen bauen. Bis zu 20 Schläge pro Sekunde kann ein Specht dabei ausführen.