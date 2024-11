Wiesloch. (tt) Gegen das Corona-Virus und die Grippe kann man sich am Montag, 2. Dezember, bei der "Langen Nacht des Impfens" in der Wieslocher Hessel-Apotheke, Hesselgasse 46, schützen lassen. Zwischen 18 und 22 Uhr steht das Team der Apotheke bereit, um Interessierte zu impfen. "Wir wollen das Gesundheitssystem entlasten und bieten deshalb schon seit einiger Zeit die Impfungen an", berichtet Kristin Graff von der Hessel-Apotheke.

Seit Anfang 2023 dürfen Apotheken pharmazeutische Dienstleistungen wie beispielsweise Impfungen oder Blutdruckmessungen durchführen. Bei den Impfungen kommt jetzt noch hinzu, dass die Nachfrage nach Corona-Impfungen da sei, weil viele Ärzte nicht mehr dagegen impfen, so die Apothekerin. Gleichzeitig wollen Graff und ihr Team mit der Aktion die Apotheke vor Ort stärken: "Eine Internetapotheke kann das Impfen nicht anbieten."

Die Impfungen erfordern spezielles Wissen, vier Mitarbeiterinnen der Hessel-Apotheke haben deshalb eine Zusatzausbildung in Theorie und Praxis gemacht. "Seit einiger Zeit impfen wir einmal in der Woche", berichtet Graff. Nun wolle man mit der speziellen Aktion noch einmal auf diese Möglichkeit hinweisen.

Gegen Grippe geimpft werden dürfen in der Apotheke Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, und gegen Corona Personen, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben. Für den Pieks steht ein separater Beratungsraum zur Verfügung, alle 20 Minuten kann ein neuer Patient zur "Langen Nacht" kommen. Zielgruppe sind chronisch Kranke und Menschen, deren Immunsystem nur eingeschränkt funktioniert, sowie Menschen, die im Kontakt mit chronisch Kranken sind. "Und natürlich alle, die sich schützen wollen", so Graff.

Weil die Impfstoffe rechtzeitig aus der Kühlung müssen, freut sich Graffs Team über Anmeldungen per E-Mail an info@hessel-apotheke.de oder unter Telefon 06222/81414.

Auch die Walldorfer Stadtapotheke, Hauptstraße 8, bietet Impfungen an: alle ein bis zwei Wochen immer mittwochs. Anmeldung dort unter Telefon 06227/82970 oder per E-Mail an mail@stadt-apotheke-walldorf.de