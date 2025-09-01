Wiesloch. (aham) Gustav Bylow ist tot. Der frühere Oberbürgermeister von Wiesloch ist am Donnerstag, drei Wochen vor seinem 87. Geburtstag, gestorben. Acht Jahre lang – von 1992 bis 2000 – prägte er die Geschicke Wieslochs. Doch auch danach lag ihm die Weinstadt am Herzen.

Dass der Sohn eines Uhrmachers eines Tages das höchste Amt der Stadt bekleiden sollte, war nicht immer absehbar.