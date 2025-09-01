Montag, 01. September 2025

Plus Wiesloch

Alt-OB Gustav Bylow im Alter von 86 Jahren verstorben

Die Stadt trauert um ihr früheres Oberhaupt. Er stand von 1992 bis 2000 an der Spitze des Rathauses.

01.09.2025 UPDATE: 01.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Gustav Bylow ist mit 86 Jahren verstorben. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (aham) Gustav Bylow ist tot. Der frühere Oberbürgermeister von Wiesloch ist am Donnerstag, drei Wochen vor seinem 87. Geburtstag, gestorben. Acht Jahre lang – von 1992 bis 2000 – prägte er die Geschicke Wieslochs. Doch auch danach lag ihm die Weinstadt am Herzen.

Dass der Sohn eines Uhrmachers eines Tages das höchste Amt der Stadt bekleiden sollte, war nicht immer absehbar.

