Wiesenbach. (luw) Der SPD-Gemeinderat Jürgen Berger ruft am heutigen Montag, 22. Januar, spontan zu einem "demonstrativen Treffen aller Demokraten gegen die von großen Teilen der AfD vertretene Nazi-Ideologie" auf.

Die Kundgebung soll von 17 bis 17.45 Uhr auf dem Rathausplatz an der Brunnenschale stattfinden. "Ich kann nicht vorhersagen, ob zu diesem kurzfristig anberaumten Treffen mehr als sechs Personen kommen und Gesicht zeigen werden", schrieb er am Sonntagabend an die RNZ. Und weiter heißt es mit Blick auf die Enthüllungen über das Potsdamer Treffen von Rechtspopulisten, Neonazis und Unternehmern: "Mit mir haben in den 60er-Jahren viele ihre Eltern gefragt, warum die Naziherrschaft nicht rechtzeitig gestoppt wurde. Heute fühle ich mich mit vielen Freunden in der Pflicht, jetzt ein deutliches Zeichen gegen diese rassistische, demagogische Ideologie zu setzen."