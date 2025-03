Von Agnieszka Dorn

Lobbach/Wiesenbach. Ein "Nein" gab es zu den geplanten Windkraftanlagen der Gemeinde Wiesenbach im Ortsteil Lan­genzell jüngst vom Lobbacher Gemeinderat. Es bestehen aus Sicht der Verwaltung Bedenken, da im Bereich Dreimärker an der Gemarkungsgrenze zu Spechbach und Epfenbach bereits sieben Rotoren, also Windräder, entstehen sollen. Lobbach wäre so quasi