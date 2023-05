Weinheim. (web) Fans von "Breaking Bad" mögen die Szenen an eine Nebenfigur der US-Serie erinnert haben: Saul Goodman betreibt als Anwalt eine konspirative Kanzlei in den Hinterzimmern eines mexikanischen Nagelstudios. In der Realität haben Ermittler des Zolls am Mittwoch ein Nagelstudio an der Weinheimer Hauptstraße überprüft. Das haben Passanten mitbekommen und der RNZ gemeldet. Auf der Suche nach verdeckt arbeitenden Juristen waren die Ermittler indes eher nicht.

Die Aktion in Weinheim sei Teil einer schwerpunktmäßigen Überprüfung von Nagelstudios und mehr oder weniger ähnlichen Betrieben gewesen. Die ausdrücklich verdachtsunabhängigen Überprüfungen hätten im gesamten Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Karlsruhe stattgefunden, wie eine Behördensprecherin auf RNZ-Anfrage mitteilte. Angehörige der Arbeitseinheit "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" (FKS) seien flächendeckend ausgerückt. Die Überprüfungen der Betriebe durch die Zöllnerinnen und Zöllner dauerten bis in die Abendstunden an. Ergebnisse wolle das Hauptzollamt Karlsruhe am heutigen Donnerstag mitteilen, so die Sprecherin.

Neben der täglichen Arbeit der dem Hauptzollamt untergeordneten Zollämter gebe es regelmäßig schwerpunktmäßige Überprüfungen einzelner Branchen, erklärt sie. Dies diene durchaus auch der Sensibilisierung der Bevölkerung. "Wir wollen zeigen, dass sich illegale Beschäftigung nicht lohnt." Die Ermittler nehmen bei den Überprüfungen der Geschäfte zum Beispiel Einsicht in die Lohn- und Finanzbuchhaltung und befragen die Beschäftigten.

"Auf der Grundlage des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes haben die Beschäftigten der FKS umfangreiche Prüf- und Ermittlungsbefugnisse. Sie führen Personenbefragungen durch und prüfen Geschäftsunterlagen. Bei der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten haben sie nach der Strafprozessordnung und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten die gleichen Befugnisse wie die Polizeivollzugsbehörden", heißt es auf den Webseiten des Bundesfinanzministeriums. Damit sorge die FKS für gerechte Arbeitsbedingungen, fairen Wettbewerb und den Erhalt legaler Arbeitsplätze. Sie trage damit zur Sicherung der Steuereinnahmen und der Beitragseinnahmen der Sozialversicherungen bei.

Die Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe fasst den Zweck der Überprüfungen so zusammen: Die Fachleute kontrollieren die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Verpflichtungen der Betriebe sowie der Bezahlung des Mindestlohns. Gegebenenfalls decken sie illegale Beschäftigung – zum Beispiel von Nicht-Deutschen, die mit Visum eingereist sind –, Scheinselbstständigkeit oder Leistungsbetrug auf. Letzterer ist zum Beispiel dann gegeben, wenn Bürgergeld-Empfänger einer Erwerbsarbeit nachgehen, ohne dies gemeldet zu haben.