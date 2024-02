Von Lukas Werthenbach

Sandhausen/Nußloch. "Auf Merkel-Raute folgt Günes-Knoten" hatte die RNZ in der Printfassung ihrer Fastnachtsausgabe am Dienstag getitelt: Mit einem Augenzwinkern wurde unter Verweis auf die stets gleiche Handhaltung des Sandhäuser Bürgermeisters Hakan Günes auf Fotos von offiziellen Anlässen berichtet, dieser habe ein Seminar bei Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel belegt.

Screenshot: RNZonline

Tenor: "Souverän auf jedem Foto – von der Kleintierzüchter-Versammlung bis zum Staatsbesuch". Bei Günes ist zu beobachten, wie er immer die linke Hand zu einer Faust ballt und diese in die geöffnete rechte Hand legt: der "Günes-Knoten". Während Merkels Raute während ihrer 16 Amtsjahre bekanntlich als Symbol für die Ruhe und Ausgeglichenheit gesehen wurde, die ihren Politikstil kennzeichneten, ließ sich auch in Günes’ Markenzeichen einiges hineininterpretieren: So könnte etwa die geballte Faust für Entschlossenheit und Tatkraft stehen, die offene Hand deute auf Toleranz und Empathie als Rathauschef hin.

Und diese "Nachricht" schlug offenbar ein in der Region: Beim Nußlocher Umzug vor rund 10.000 Besuchern an jenem Fastnachtsdienstag wies auch Moderator Wolfgang Schneider vom veranstaltenden Karneval Club Nußloch (KCN) auf die "Enthüllungen" der RNZ hin: Er erzählte, dass der Sandhäuser Rathauschef ein Seminar bei Angela Merkel besucht habe. Am gleichen Nachmittag veröffentlichte außerdem Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster ein Foto vom Umzug. Darauf zu sehen: Förster, Günes sowie dessen Sandhäuser Amtsvorgänger Georg Kletti. Betitelt war das Foto mit "Günes-Knoten auf dem Nußlocher Umzug".

Zwar ist die in diesem Foto vereinte kommunalpolitische Kompetenz aller drei Protagonisten unbestritten. Doch sowohl Günes’ Amtsvorgänger als auch sein Kollege aus der Nachbargemeinde scheitern letztlich beim Versuch, den "Günes-Knoten" zu imitieren: Beide legen die geballte rechte Faust in die geöffnete linke Hand. Man könnte schon von einer "billigen Kopie" reden – schließlich zeigt nur Günes, wie es richtig geht: Faust links, geöffnete Hand rechts. Gelernt ist eben gelernt...