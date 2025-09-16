Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Wenn beim Hausarzt das Telefon streikt

Praxis in Horrenberg ist wieder wie gewohnt erreichbar (Update)

Der Grund für dem Ausfall war eine Störung bei der Telekom. Nun wurde der Telefonanbieter gewechselt.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 18:40 Uhr 3 Minuten, 41 Sekunden
In den vergangenen Wochen war die Hausarztpraxis von Matthias Schork in Horrenberg urlaubsbedingt geschlossen. Am Montag soll sie wieder öffnen – das Telefon funktioniert aber wegen einer Störung seit dem 21. August nicht. Foto: Jan Woitas/dpa

Horrenberg. (kbw) Durchatmen in der Praxis von Hausarzt Matthias Schork in Horrenberg: Nach einem dreiwöchigen Ausfall des Festnetzanschlusses ist das Ärztehaus nun wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar, wie der Hausarzt der RNZ mitteilte. Der Grund sei aber nicht, dass es dem Telefonanbieter, der Deutschen Telekom, am Dienstag endlich gelang, die Störung zu beheben,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Konrad Bülow
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.