Horrenberg. (kbw) Durchatmen in der Praxis von Hausarzt Matthias Schork in Horrenberg: Nach einem dreiwöchigen Ausfall des Festnetzanschlusses ist das Ärztehaus nun wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar, wie der Hausarzt der RNZ mitteilte. Der Grund sei aber nicht, dass es dem Telefonanbieter, der Deutschen Telekom, am Dienstag endlich gelang, die Störung zu beheben,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote