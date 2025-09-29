Was trieb junge Frau dazu, eine andere Frau mit Schlagring und Spraydose anzugehen?
Der Prozess um versuchten Totschlag läuft hinter verschlossenen Türen. Die Angeklagte wirkte aufgewühlt. Es geht wohl um die Unterbringung in einem Krankenhaus.
Von Philipp Weber
Weinheim/Mannheim. Was hat eine junge Weinheimerin dazu getrieben, eine andere Frau mit einem Schlagring und einer Spraydose so heftig anzugehen, dass diese hätte sterben können? Und warum hat sie der Verletzten nicht wenigstens nach dem Gewaltausbruch geholfen?
Diesen Fragen geht das Landgericht Mannheim seit Montag in einem Prozess um versuchten Totschlag und
