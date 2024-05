Von Philipp Weber

Weinheim. Abiturienten aus Weinheim und der Umgebung haben den Abschluss ihrer schriftlichen Abiturprüfungen kräftig gefeiert. Los ging es am Dienstag nach der Prüfungsklausur in Mathematik. Zum Leidwesen vieler Autofahrer ging die Party am frühen Mittwochabend weiter. Die angehenden Schulabsolventen blockierten – der Tradition ihrer Vorgängerjahrgänge folgend – den "Rewe-Kreisel", an dem sich Dürre- und Grundelbachstraße treffen.

Was für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Gaudi war, dürfte den einen oder anderen Autofahrer weniger begeistert haben. Der Kreisverkehr ist ein Knotenpunkt im Feierabendverkehr von den Arbeitsstätten im Westen der Stadt zu den Odenwald-Wohnorten in deren Osten. Ob’s nun an den Abiturienten lag oder an den nahenden Feier-, Brücken- und Wochenendtagen: Tatsache ist, dass um kurz vor 18 Uhr schon in der Mannheimer Straße richtig viel los war und es zum Beispiel im Suezkanalweg dann nur noch Stoßstange an Stoßstange weiterging.

Die Polizei erklärte auf Anfrage, dass die Beamten rund 200 Feiernde im Bereich des "Rewe-Kreisels" ausgemacht hätten. Die Polizisten hätten die Partymacher dazu aufgefordert, die Straße zu räumen. Die Betroffenen hätten sich kooperativ verhalten und die Durchfahrt freigegeben. Die Stimmung sei friedlich gewesen.

Rund 100 bis 150 Abiturienten ließen den Abend im Schlosspark ausklingen. Sie hatten sich auf dem Weg durch die Stadt mit Bier, Wein und ein paar Mixgetränken versorgt. Einige hängten sich angesichts der nahenden Fußball-EM Deutschlandfahnen um, andere hatten sich das Wort "Abi" auf die Wangen geschminkt.

Als sich die RNZ nach der Stimmung unter den jungen Leuten erkundigen wollte, bekam sie Beschwerden zu hören. Diese drehten sich um das Geschehen am vorangegangenen Dienstagabend.

Auch an jenem Abend hatten sich etwa 120 Abiturienten unter der großen Eiche auf der oberen Schlossparkwiese getroffen. Als sich die Feier zwischen 18 und 19 Uhr dem Ende zuneigte und viele schon gegangen waren, habe die Park-Security die Übrig-Gebliebenen aufgefordert, die Überbleibsel der Party wegzuräumen.

Obwohl man der Aufforderung nachgekommen sei, habe sich der informelle Anführer dreier Sicherheitsmänner dominant verhalten und sich mit der Art und Weise des Aufräumens unzufrieden gezeigt. Es gab Diskussionen. Ein Mädchen weinte. Ein junger Mann rief am Mittwoch Sicherheitsfirma und Stadt an, beschwerte sich.

Dass es Diskussionen gab, kann Thomas Korschewski, Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts AZ Security 2.0 bestätigen. Das Vorgehen sei seit Jahren das gleiche, sagt er: Man lasse die jungen Leute eine ganze Weile feiern. Dann nehme man Kontakt auf und bitte darum, ans Aufräumen zu denken. "Natürlich kommt es vor, dass ein Teil der Leute geht, bevor es ernst wird", erklärt er.

"Aber die können wir beim besten Willen nicht alle aufhalten", ergänzt sein Chef Thorsten Zöller. Als am Dienstag die Letzten aufräumen mussten, hätte dies ein Teil der Betroffenen auch getan. Andere hätten – vielleicht nach ein paar Drinks – lieber diskutiert.

AZ Security 2.0 arbeite seit 21 Jahren mit der Stadt zusammen, sichere den Park sowie Veranstaltungen – demnächst das Public Viewing beim AC Weinheim. Die beiden sagen es nicht direkt, aber die Botschaft ist klar: Wer so lange in der Stadt aktiv ist, kann nicht alles verkehrt machen. Vielleicht lägen die Dinge einfacher, wenn es in der Großen Kreisstadt eines gäbe: einen zentralen Treffpunkt für Jugendliche.