Weinheim. (web) Freunde des City-Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz müssen noch etwas Geduld haben: Der Budenzauber zwischen Laurentiuskirche und Ulner Kapelle startet erst am Freitag, 5. Dezember. Doch Ortskundige wissen, dass am ersten Adventswochenende schon die ersten Weinheimer Stadt- und Ortsteile dran sind.

So findet der Weststadt-Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag, 29. und 30. November, in der Allee zwischen Sportzentrum, Zweiburgenschule und Rolf-Engelbrecht-Haus statt. Die Vereine aus dem Stadtteil haben sich wieder ins Zeug gelegt, sodass die Buden an beiden Tagen von 14 bis 21 Uhr öffnen können.

In Hohensachsen kann man auf dem Anet-Platz mit Glühwein anstoßen. Dort soll am Samstag, 29. November, zwischen 15 und 20 Uhr Vorweihnachtsstimmung einkehren.

Auch in Oberflockenbach ist es am Samstag, 29. November, so weit. Der Weihnachtsmarkt findet von 16 bis 21 Uhr auf dem Festplatz gegenüber dem früheren Rathaus statt.

In Rittenweier wiederum kommt der Odenwälder Weihnachtsmarkt mit den Nikolausgeschenken: Los geht es hier am Samstag, 6. Dezember, von 15 Uhr an.

Sulzbach lässt sich etwas mehr Zeit, kommt dafür aber dichter an Weihnachten heran. In der Prinz-Friedrich-Anlage läuft der Budenzauber am Samstag, 13. Dezember, von 14 Uhr bis 20 Uhr.

Bei den Ortsteilen bildet Lützelsachsen den Abschluss. Auf dem Platz hinter der Gemeindehalle – im Volksmund auch Winzerhalle genannt – gibt es am Sonntag, 14. Dezember, von 14 bis 20 Uhr ein Angebot.

Der dieses Mal etwas verkleinerte Weihnachtsmarkt auf dem Weinheimer Marktplatz läuft vom 5. bis zum 21. Dezember, jeweils freitags von 16 bis 21 Uhr und an den Samstagen und Sonntagen von 13 bis 21 Uhr. Für Kinder gibt es ein Karussell, und an jedem Sonntag kommt um 17.30 Uhr der Nikolaus zu Besuch.