Von Günther Grosch

Weinheim. Über die Qualitäten von OB Manuel Just beim Anstechen eines Bierfasses ist längst alles gesagt. Auch am Samstag saß bei der Eröffnung des neunten Weststadtfests der Zapfhahn nach dem dritten Schlag fest im Spundloch. Zuvor allerdings hatte es bange Blicke zum Himmel gegeben, und das nicht nur bei den Organisatoren vom Verein "Pro West". Vor allem die Flohmarkthändler hegten die Befürchtung, dass der Verkauf ihrer Preziosen ins Wasser fällt.

Als am späten Vormittag dann doch noch die Sonnenstrahlen die Wolken durchbrachen, hellten sich die Gesichter auf. Anstelle des Wassers von oben strömten jetzt die Besucher. Bereits tags zuvor waren die beiden Bühnen an den Kopfenden von Ahornstraße und Ulmenweg "bespielbar" gemacht und beiderseits der Straßen Biertisch-Garnituren in Stellung gebracht worden. 15 Musikgruppen, "Newcomer" wie etablierte Bands, gaben sich rund elf Stunden lang die Stecker ihrer Instrumente, Boxen und Verstärker in die Hand. Was wiederum OB Just, "ohne übertreiben zu wollen", zu der Feststellung veranlasste, dass hier "das wohl größte Open-Air-Festival an der Badischen Bergstraße seinen Anfang nimmt". Wenn er musikalischer wäre, würde auch er ein Lied singen, begrüßte Just den CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Föhr und die Grünen-Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer "in der schönsten Stadt und in deren schönstem Stadtteil" im Wahlkreis.

Eines haben Funk, Soul, Rock und Pop dann doch gemeinsam: Power in der Stimme schadet nichts. Den hatte die Band „Fizz Gin“ mitgebracht auf die Bühne am „Ahornplatz“. Foto: Kreutzer

Längst sei das alle zwei Jahre stattfindende Weststadtfest nicht mehr aus dem Terminkalender der Stadt wegzudenken. Den rund 17.000 Bewohnern des Stadtteils biete es die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie zuvor bereits "Pro West"-Vorsitzende Stella Kirgiane-Efremidou lobte Just das "ehrenamtliche Engagement der Bürger, das einer intakten Stadtgesellschaft ein Gesicht verleiht".

Bereits viele Wochen und Monate zuvor hätten bei vielen Vereinen die Vorbereitungen für das Fest Gestalt angenommen, so Kirgiane-Efremidou beispielgebend mit Blick auf den griechisch-deutschen Freundeskreis Philia oder die Karnevalisten der "Blüten". Ohne Akteure wie die Jugendfeuerwehr mit ihrer Hüpfburg, die Funkamateure und ihrem "Urban Weather Project" oder die Verkehrswacht wäre die Gemeinschaft ärmer.

Zu nennen ist auch der "Pflegedienst Woinem", der mit dem Erlös einer Tombola der Maria-Montessori-Schule und deren geplantem "Zirkus-Mitmach-Projekt" unter die Arme greift. "Enten-Angeln" hieß es beim Katholischen Kindergarten St. Marien. Mit der Verlosung von 1000 Topfblumen war das Pflanzenparadies dabei. An Originalität kaum zu überbieten, bot das demnächst in Mannheim-Columbus öffnende Bauhaus rote Schubkarren zum Zusammenbauen an.

Zwischen den Bühnen hinauf und hinunter wandernd, sich an den Ohrwürmern des "Akkordeon-Clubs Jugend" erfreuend, bei "Kervin Moschner & Cup of Colcannon" Irish Folk lauschend, sich von "FizzGin" und "Banquet Rebellion" in deren Bann ziehen lassend oder sich an den Flohmarktständen in den Seitenstraßen das eine oder andere Schnäppchen ergatternd, blieben Hunger und Durst nicht aus. Auch hier war Abhilfe zur Hand, Flammkuchen hier oder ein "Saumagenburger" dort. "Sate Ayam" – Hähnchenfleisch-Spieße mit Erdnusssoße – gab es gleich daneben.

So gestärkt ging es zur Jugendband der Musikschule Badische Bergstraße, die noch auf Stimmenfang für ihr Projekt "Hergehört! Musikschulpreis Baden-Württemberg 2024" (RNZ vom 14. Juni) ging. Für den Augen- und Ohrenschmaus hatten die "Fusion Artists" des Athletik Club (AC) 1892, die Tanzabteilung der TSG und das TSG-"Ballett-Dance" einiges einstudiert. Bauchtanz mit "Assada Oriental" und die AC "Desert Roses" mit Bellydance waren ebenso Höhepunkte auf der "Stadtwerke-Bühne" wie die Sportler von Emis Dance Academy. Gemütlicher ging es bei Bluesdoc Ulf Wittenberg und Roger Kettner zu.

Chris Güldener und Helmer Rick als "Dirty Basements" sowie "The Paraberries & Old Farts on Stage" mit Generationsrock und die Abi Band 86 bereiteten schließlich die Bühnen für "Exact" sowie die "The Bon-Jovi-Show" als den ultimativen abendlichen Krachern.