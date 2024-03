Weinheim. (gg) Über 3000 Menschen, darunter etwa 2000 Schüler und Gruppen aus Kindergärten, Musikgruppen und Guggemusiker haben am Sonntag beim Sommertagszug in Weinheim teilgenommen. Und auch die Zuschauer-Schar war enorm und wesentlich höher als in den Vorjahren. Erste Schätzungen gingen von 20.000 aus.

Motivwägen bildeten einen bunten Zug. Nur die Sonne fehlte.