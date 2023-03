Weinheim. (web) Die TSG Weinheim will die bislang im Sepp-Herberger-Stadion geplante Sport-Kita nicht mehr bauen. Darüber informierte OB Manuel Just am Mittwoch im Kinder- und Jugendbeirat.

Er bedauere diese Entscheidung, verstehe sie aber auch. In Detailfragen verwies er auf den Mehrspartenverein.

Weitere Informationen folgen ...