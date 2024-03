Von Christina Bader

Weinheim. Ein sperriges Metallgerüst, das eher an einen Vogelkäfig erinnert, steht mitten in einer Halle des Bauhofs in Weinheim. Nur mit ganz viel Kreativität lässt sich erahnen, dass das mal ein Schneemann werden soll, fertig eingekleidet von Kopf bis Fuß – nur damit er am Sonntag verbrannt wird.

Das Verbrennen des Schneemanns ist der Höhepunkt des alljährlichen Sommertagsumzugs und symbolisiert die Vertreibung des Winters durch den Sommer. Bereits seit 1902 finde dieser in Weinheim statt, so Tina Fieger vom städtischen Kulturbüro und Organisatorin des Umzugs.

Das Gerüst bleibt jedes Jahr das gleiche, gelegentlich muss etwas ausgebessert werden. So auch heute: Holger Harnisch, der am Sonntag den rund 40 Kilogramm schweren Schneemann tragen wird, passt das Gestell für die Nase an.

Das Gewand inklusive Schal, Nase und Hut wird aber immer wieder neu hergestellt. Ist ja auch logisch – nach dem Verbrennen auf der Schlossparkwiese ist auch nicht mehr viel übrig aus dem Vorjahr. Seit zwölf Jahren nähen Christina Eitenmüller und Jasmin Gutzeit zusammen das Gewand – und sind dabei mittlerweile echte Profis.

Natürlich ist es immer wieder eine Herausforderung, da die Stoffe so lang und sperrig sind. Besonders das Zuschneiden brauche Zeit, meint Gutzeit, aber "an einem Tag hat man das". Die Stoffe stellt das Kulturbüro bereit. Ungefähr zwei Fünf-Meter-Bahnen benötige der Schneemann laut Fieger.

Übrigens ist der Stoff immer aus Baumwolle. Wieso? "Stellen Sie sich mal vor, wir würden Vlies verbrennen, das würde stinken", erklärt Fieger. Das Gerüst ist ausgebessert, das Einkleiden kann losgehen. Auf der Trittleiter – so ein Schneemann hat nun mal eine beträchtliche Größe – stülpt Harnisch zusammen mit einem Kollegen vom Bauhof den weißen Stoff über das runde Kopfteil. So weit passt alles – fast.

Für das Metallteil der Nase muss ein Loch in den Stoff geschnitten werden. Alles halb so schlimm, Harnisch greift zur Schere. Kurz darauf heben die beiden Männer das Hauptgewand über das Metallgerüst. Mit Kordeln wird es an der Stelle zwischen Kopf und Hals festgezogen. Stück für Stück rollt Gutzeit den Stoff herunter. Stand jetzt: Der Vogelkäfig ist verschwunden, dafür thront nun ein riesiges weißes Gespenst in der Halle.

Parallel zum Einkleiden arbeiten Eitenmüller, Gutzeit und Fieger an dem Hut weiter. "Ich habe mich vermessen", gibt Eitenmüller zu. An einer Seite fehlt ein bisschen Stoff. Das Problem ist aber schnell behoben: Eitenmüller holt den restlichen schwarzen Stoff, und schon nähen ihn die drei Frauen an – natürlich alles von Hand. Mit der Zeit eine echte Herausforderung bei den frostigen Temperaturen in der Halle.

In der Zwischenzeit bringen die beiden Männer die charakteristisch orangefarbene Nase an. Ab jetzt ist der Schneemann eindeutig als solcher zu erkennen. Gutzeit steigt selbst auf eine Trittleiter und näht in liebevoller Kleinarbeit die Nase fest.

Als Nächstes bindet sie zusammen mit den Helfern vom Bauhof den Schal um den Hals des Schneemanns. Fast geschafft! Fehlt nur noch der Hut – und der ist mittlerweile auch fertig. In einem Balanceakt setzt Harnisch dem Schneemann seine riesige Kopfbedeckung auf und befestigt diese mit Kabelbindern.

Rund eine Stunde später ist es also so weit: Der Schneemann ist fertig. Die Augen und die drei Knöpfe werden in den nächsten Tagen noch aufgemalt. Mindestens genauso wichtig: Ein Guckloch für Harnisch, damit er als Träger auch sieht, wohin er läuft. Nach getaner Arbeit dankt Fieger den beiden Frauen: "Ihr seid immer so fleißig dabei", und überreicht ihnen jeweils ein kleines Geschenk.

Nach Wochen der Planung steigt die Vorfreude auf Sonntag. Besonders freut sich Fieger auf "die lachenden Kinder, die vielen Ideen und wie sie umgesetzt sind". Um 14 Uhr startet der Sommertagszug zwischen Peterskirche und Pflaumengässchen/Wolfsgasse.

Die Musikschule Badische Bergstraße wird den Umzug anführen. Endpunkt ist der Schlosspark, wo der Schneemann schließlich verbrannt wird. Ein paar Sommertagsmaskottchen seien wohl noch übrig, verrät Fieger. Am Sonntag kann man sich noch eins sichern.