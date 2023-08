Von Stefan Hagen

Weinheim. Ein weiterer Feiertag für das Quitten-Projekt Bergstraße, das im Weinheimer Stadtteil Sulzbach ansässig ist: Nachdem man erst kürzlich beim renommierten "Great Taste Award 2023" drei Sterne für das Produkt "Essigbalsam Quitte" einheimsen konnte, freuen sich die Macher des Projekts, Rainer Stadler und Ellen Müller, jetzt über die Auszeichnung "Offizieller Partnerbetrieb des Naturparks Neckartal-Odenwald".

Und darauf können die beiden Quitten-Experten wirklich stolz sein, denn diese Auszeichnung geht nur an Partner, die "Vorbilder für eine nachhaltige Regionalentwicklung sind", wie Emely Meister vom Projektmanagement Blühender Naturpark, Streuobst und nachhaltige Regionalentwicklung, betonte.

Um Naturpark-Partner zu werden, müssen die jeweiligen Betriebe oder Institutionen neben der Lage im Naturparkgebiet zahlreiche Kriterien wie etwa Nachhaltigkeit im Kerngeschäft erfüllen. Und beim Quitten-Projekt Bergstraße hat Emely Meister hinter alle zu erfüllenden Kriterien einen Haken gesetzt. Um die Auszeichnung auch sichtbar zu machen, gab es neben dem Lob noch eine Plakette, die wohl bald am Eingang zum Hofladen befestigt wird, und eine Urkunde obendrauf.

"Ihr macht Sulzbach bekannt", freute sich Ortsvorsteher Frank Eberhardt, dass man "so tolle Bürger" in den eigenen Reihen hat. Und Maria Zimmermann, Amtsleiterin Tourismus/Stadtmarketing der Stadt Weinheim, fand es wunderbar, dass das Quittenprojekt Bergstraße "das Thema Nachhaltigkeit in die Welt hinaus trägt".

Zur Erinnerung: Als absolute Laien begannen Rainer Stadler (Industriemeister) und Ellen Müller (Krankenschwester) 2009 ein eigenes, brachliegendes Grundstück wieder zu reaktivieren. Dabei konzentrierten sie sich auf eine in hiesigen Breitengraden im Rohzustand kaum genießbare Obstsorte: die Quitte. "Wir haben uns ein Fachbuch gekauft und losgelegt", erzählt Stadler. Nach eingehender Lektüre wurden gleich mal die ersten Bäume gepflanzt – eine Konstantinopler Apfelquitte und eine Portugieser Birnenquitte.

Und warum ausgerechnet Quittenbäume? Bis vor 100 Jahren sei die Quitte in vielen Haus- und Bauerngärten zu finden gewesen, erläutert Stadler. Dann sei sie zunehmend in Vergessenheit geraten. "Wir haben quer durch die Republik Baumschulen abgeklappert", erzählt er. Dort seien aber nur ganz wenige Sorten erhältlich gewesen. "Deshalb haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, diese wunderbare Obstart mit all ihren Facetten wieder zu kultivieren und in Erinnerung zu bringen", sagt Stadler.

Das haben er und seine Mitstreiterin Ellen Müller definitiv geschafft. Mittlerweile stehen auf knapp vier Hektar Fläche – verteilt auf mehrere Parzellen entlang der Bergstraße – rund 700 Quittenbäume in 70 Sorten und rund 250 weitere Obstbäume. Von Rückschlägen lassen sich Stadler und Müller – 2017 verlor man die gesamte Ernte – nicht unterkriegen. Und der Erfolg gibt ihnen recht: Ihre Produkte bieten sie im 2016 eröffneten Hofladen (Hintergasse 5, 69469 Weinheim-Sulzbach) und im Online-Shop an. Die Kunden können dabei aus rund 40 Produkten wählen, darunter mehrere Sirupe, Aufstriche in den verschiedensten Kombinationen, Getränke wie Schorle, Wein und Secco sowie Essig und Senf.

Für die Gäste am Tag der Auszeichnung gab es noch etwas ganz Besonderes. Passend zum Wetter wurde ein Quittensorbet – vegan, laktose- und glutenfrei – gereicht. Das Fazit von Tourismusmanagerin Maria Zimmermann: "Oberlecker!"

Zuvor hatte sich Rainer Stadler bei allen Mitstreitern bedankt, ohne deren Hilfe das Quittenprojekt Bergstraße gar nicht möglich gewesen wäre.