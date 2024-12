Weinheim. (dpa) Beim Brand eines Erlebnisbads in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Den Angaben zufolge war der Brand in der Nacht im Bereich der Salz- und Kristalltherme ausgebrochen. Diese sei dabei fast vollständig zerstört worden und teilweise eingestürzt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Mehr als 100 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen, die Nachlöscharbeiten dauerten auch am frühen Morgen noch an. Zu den genauen Brandursachen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ort des Geschehens

Aufgrund der starken Rauchentwicklung führte die Feuerwehr permanente Messungen der Luftqualität durch. Zu keiner Zeit habe eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilt die Polizei mit. In der Nacht wurde die Bevölkerung auch die Alarmierungs-Apps Katwarn und Nina über die Rauchentwicklung gewarnt.