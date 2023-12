Von Philipp Weber

Weinheim. André Fändrich ist kein Anfänger. Der Physiotherapeut blickt auf 25 Jahre in der Selbstständigkeit zurück. Von 1998 bis 2008 war er im Gebäude des AC Weinheim an der Waidallee. Später hatte er seine Praxis in der Beckstraße. 2020 zog er das große Los. Er durfte die Räume des früheren Hosengeschäfts Funder in der Hauptstraße 76 beziehen, schräg gegenüber der Weinheim-Galerie. Ein Traumstandort. Doch nun hat er ein Problem mit der Stadtverwaltung.

Drahtiger Körperbau, kräftige Oberarme – und die Freundlichkeit in Person. Fändrich könnte in jedem Sportler-Epos in der Rolle des "Physios" mitwirken. Tatsächlich ist seine Arbeit keineswegs frei von Fallstricken. Bei der Einrichtung einer Praxis seien eine Menge Details zu beachten, damit die Krankenkassen mitmachen, berichtet er. Mit der Stadt lief zunächst alles glatt. Die Verwaltung ließ die Umnutzung des früheren Textilgeschäfts in eine Praxis zu. Doch dann hakte es. Fändrich hatte mithilfe einer Beklebung der alten Schaufensterscheiben dafür gesorgt, dass diese weiter Sonnenlicht hereinlassen – aber keine Blicke von außen. Hinter dem einen Fenster ist ein Behandlungsraum mit Liege, hinter dem anderen ein Bewegungsraum mit modernen Elektrogeräten und der "klassischen" Sprossenwand.

Physiotherapeut André Fändrich im Behandlungsraum. Liege und Fenster sind dicht aneinander. Foto: Dorn

Die Stadt verlange, dass die Fenster durchsichtig bleiben, ärgert sich Fändrich. Man habe ihn auf die Gestaltungssatzung für die Innenstadt verwiesen. Diese lässt eine maximal 25-prozentige Beklebung zu. Wenn er seine Kunden vor unangenehmen Blicken schützen wolle, könne er Jalousien oder Vorhänge anbringen, habe man ihm mitgeteilt. Fändrich schrieb zurück. Für ihn war es nicht nachvollziehbar, was an einer undurchsichtigen Scheibe schlimmer ist als an ständig geschlossenen Vorhängen. Von den mit 100-prozentigen Abdeckungen versehenen Schaufenstern früherer Geschäfte sowie im Winter geschlossener Eisdielen gar nicht zu reden. "Ich verstehe diese Paragrafenreiterei nicht. Für mich bringt ein Vorhang nur Nachteile, weil sich die Patienten in einem hellen, aber doch zu 100 Prozent geschützten Raum wohler fühlen. Und für die Passanten bringt ein Vorhang auch nichts."

Die Stadt habe nicht komplett auf stur geschaltet, räumt er ein: Er habe zwei Jahre Zeit, die Fenster zu verändern. Aber dauerhaft wolle man keine Ausnahme tolerieren. Ebenso ergeht es einem anderen Physiotherapeuten in der Bahnhofstraße. Fändrich fragt sich, warum es für körpernahe Dienstleister wie ihn keinen Ausnahmepassus gibt. Er behandle im Schnitt um die 20 Personen pro Tag, eine Osteopathie-Praxis im selben Haus zieht ebenfalls potenzielle Kunden für umliegende Cafés und Geschäfte an.

Die Verwaltung verteidigt ihr Vorgehen. Jalousien oder eine blickdichte Gestaltung der Flächen hinter Schaufenstern seien in vergleichbaren Fällen längst gang und gäbe, verweist Stadtsprecher Roland Kern auf Anbieter von Dessousmoden oder Betreiber von Massagepraxen. An dem Verbot von zugeklebten Scheiben, getönten Verglasungen und Milchglas sieht er kein Vorbeikommen. "Eine permanent zugeklebte Schaufensterfläche wirkt abweisend. Das fällt bei einem einzelnen Fenster vielleicht noch nicht so auf, aber es gibt Städte, in denen es ganze Schaufensterfronten sind. Das sieht fürchterlich aus." Sinn von Gestaltungssatzungen sei es ja gerade, hier den Anfängen zu wehren.

Medizinische und medizinnahe Berufsgruppen seien in der City ebenso willkommen wie alle Händler und Dienstleister, die ihre Kunden gern bedienen, betont Kern. Die Auswirkungen einer beklebten Schaufensterfläche auf den Straßenraum seien aber stets die gleichen, egal wer dahinter ist. Man wolle aber weiter gemeinsam nach der besten Lösung suchen. Die Satzung an sich gelte: "Egal, ob ein Laden geöffnet oder geschlossen ist." Das Baurechtsamt bearbeite derzeit mehrere Fälle.

Fändrich hat sich an die Ratsfraktionen gewandt, die die Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen für die Innenstadt erst vor wenigen Jahren novelliert hatten. Bei SPD und CDU – hier besteht keine Verwandtschaft mit Fraktionschef Heiko Fändrich – stieß er auf offene Ohren. Auch die Verwaltung reagiert auf die sich anbahnende Kontroverse. Kurz vor Weihnachten gibt es sogar noch ein Pressegespräch.