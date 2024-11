Marion Gottlob

Weinheim. Es war grandios! Wie in einer Wellenbewegung wurden die Zuschauer des Dramas "Frühlings Erwachen" körperlich in das Geschehen hineingezogen. Hin und her wogten die Menschen am Freitag in der voll besetzten Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, wenn die jungen Schauspieler der Theater-AG zwischen den drei Bühnen wechselten. Zu den dramaturgischen