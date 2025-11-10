Von Günther Grosch

Weinheim. Von einem "Tag der puren Freude" und einem "weiteren Juwel im Bildungsbereich Weinheims" sprach der Schulleiter der Hans-Freudenberg-Schule (HFS), Torsten Nesselhauf. Nach einer rund achteinhalb Jahre langen und knapp fünf Millionen Euro teuren Sanierungsphase wurde am Freitag die runderneuerte Holz- und Metallwerkstatt der Schule eingeweiht.