Handwerk ist ohne Digitalisierung undenkbar

So schildert der Leiter der Hans-Freudenberg-Schule die aktuelle Lage. Die Sanierung der Holz- und Metallwerkstatt war daher ein Muss.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 18 Sekunden
Technik von morgen in einer Schule von heute: Stefan Dallinger (2. v. l.), Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und damit Behördenleiter des Trägers der Hans-Freudenberg-Schule, begutachtete die Smart-Factory 4.0. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. Von einem "Tag der puren Freude" und einem "weiteren Juwel im Bildungsbereich Weinheims" sprach der Schulleiter der Hans-Freudenberg-Schule (HFS), Torsten Nesselhauf. Nach einer rund achteinhalb Jahre langen und knapp fünf Millionen Euro teuren Sanierungsphase wurde am Freitag die runderneuerte Holz- und Metallwerkstatt der Schule eingeweiht.

