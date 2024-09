Gruppenbild mit (mehr als einer) Dame: Der am 9. Juni gewählte Gemeinderat der Stadt Weinheim trat am Mittwoch zum ersten Mal zusammen. OB Manuel Just oder Erster Bürgermeister Andreas Buske (1. Reihe, 3. und 2. v. r.) leitet die Sitzungen. Aufreger der ersten Zusammenkunft war die Wahl der ehrenamtlichen OB-Stellvertreter, bei der Elisabeth Kramer (li. neben Just) fast durchgefallen wäre. Foto: Kreutzer