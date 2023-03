Weinheim. (web) Der Gemeinderat ist am Mittwoch mehrheitlich der Auffassung der Verwaltung gefolgt und hat das von den Kritikern von Gewerbe in der Hinteren Mult initiierte Bürgerbegehren als unzulässig zurückgewiesen. 18 Stadträte und OB Manuel Just bildeten die Mehrheit, der 15 Nein-Stimmen gegenüberstanden.

Damit wird es im Sommer keinen Bürgerentscheid geben. Die Unterstützer des Begehrens können gegen diesen Beschluss juristisch vorgehen. Ob sie dabei Erfolgsaussichten haben, wird ebenso unterschiedlich gesehen, wie die juristischen Bewertungen des Begehrens verschieden waren.

Ort des Geschehens

Ein ausführlicher Bericht folgt.