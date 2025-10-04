Weinheim. (RNZ) Aufgrund von Leitungsarbeiten der Stadtwerke wird die Freiburger Straße in Fahrtrichtung Osten (Pappelallee) – zwischen Hausnummer 29 (Penny-Markt) und der Einmündung Bruchsaler Straße – von Montag, 6. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober, voll gesperrt. Die Gegenrichtung bleibt befahrbar und wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Der Durchgangsverkehr, insbesondere aus den Gewerbegebieten Freiburger Straße, Daimlerstraße/Draisstraße sowie Boschstraße/Hertzstraße, wird über die Kurt-Schumacher-Straße und die Pappelallee in Richtung Autobahn umgeleitet. Die Anwohner entlang der Umleitungsstrecke werden um Verständnis für das erhöhte Lkw-Aufkommen während der Bauzeit gebeten.

Auch der Bus der Linie 633 ist betroffen: In der gesperrten Fahrtrichtung wird er über die Kurt-Schumacher-Straße und die Pappelallee umgeleitet. Die Haltestellen "Freiburger Straße", "Bruchsaler Straße" und "Pappelallee" entfallen während der Bauarbeiten. Als Ersatz werden folgende Haltestellen eingerichtet: Pappelallee, Höhe Jet-Tankstelle, und Kurt-Schumacher-Straße, östlich der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße.