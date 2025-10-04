Samstag, 04. Oktober 2025

Weinheim

Freiburger Straße halbseitig gesperrt

Der Durchgangsverkehr wird von Montag bis Freitag umgeleitet.

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 32 Sekunden
Die Vorbereitungen für die Arbeiten an den Leitungen sind in der Freiburger Straße schon zu sehen. Ab Montag wird es hier losgehen, dann wird die Straße halbseitig gesperrt. Foto: Dorn

Weinheim. (RNZ) Aufgrund von Leitungsarbeiten der Stadtwerke wird die Freiburger Straße in Fahrtrichtung Osten (Pappelallee) – zwischen Hausnummer 29 (Penny-Markt) und der Einmündung Bruchsaler Straße – von Montag, 6. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober, voll gesperrt. Die Gegenrichtung bleibt befahrbar und wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Der Durchgangsverkehr, insbesondere aus den Gewerbegebieten Freiburger Straße, Daimlerstraße/Draisstraße sowie Boschstraße/Hertzstraße, wird über die Kurt-Schumacher-Straße und die Pappelallee in Richtung Autobahn umgeleitet. Die Anwohner entlang der Umleitungsstrecke werden um Verständnis für das erhöhte Lkw-Aufkommen während der Bauzeit gebeten.

Auch der Bus der Linie 633 ist betroffen: In der gesperrten Fahrtrichtung wird er über die Kurt-Schumacher-Straße und die Pappelallee umgeleitet. Die Haltestellen "Freiburger Straße", "Bruchsaler Straße" und "Pappelallee" entfallen während der Bauarbeiten. Als Ersatz werden folgende Haltestellen eingerichtet: Pappelallee, Höhe Jet-Tankstelle, und Kurt-Schumacher-Straße, östlich der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße.

