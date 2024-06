Weinheim-Sulzbach. (RNZ) Die Telefone standen nicht still, denn die Wasserfontäne am Sulzbacher Dammweg am Samstagmorgen sprudelte 15 Meter hoch in den Himmel und war weithin zu sehen. Die Feuerwehr wurde gegen 9 Uhr zum Dammweg in Höhe der Gasübergabe-Station gerufen. Zwischenzeitlich war zu befürchten, dass die Wasserversorgung abgestellt werden muss. Bei der zerstörten Leitung handelte es sich um eine der Hauptleitungen, die vom Hemsbacher Wasserwerk nach Weinheim führen. Ein Bagger hatte sie bei Bauarbeiten beschädigt. Die Feuerwehr alarmierte Stadtwerke, Tiefbauamt und Bauhof. "Doch erfreulicherweise kam es zu keinem Versorgungsausfall", so Stadtsprecher Roland Kern. Denn die Hauptleitung hat aus Gründen der Redundanz zwei Stränge.

Heikel war allerdings, dass sich unweit der Leckage die Gasübergabestation befindet. Eine Beschädigung der technischen Anlagen musste verhindert werden. Feuerwehr und Baubetriebshof arbeiteten hart. Parallel dazu wurde die Freudenberg-Werkfeuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt, die Spezialgerät hat. Gegen 10.45 Uhr konnte das Wasser aber abgestellt werden. OB Manuel Just machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.