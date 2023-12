Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadt Weinheim sucht händeringend nach Grundstücken, um Unterbringungen für geflüchtete Menschen zu errichten. Wo konkret Gebäude gebaut werden, entscheidet der Gemeinderat – in öffentlicher Sitzung. Die Verwaltung geht davon aus, dass es im Februar oder im März so weit ist. Im Vorfeld der endgültigen Entscheidung gibt es im Januar eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger.

Doch Beschlüsse wie diese ergehen nicht von heute auf morgen. Schließlich muss man erst einmal Flächen finden, die man vorstellen und vorschlagen kann. Nach RNZ-Informationen könnte der Gemeinderat vielleicht schon am Mittwoch einen Schritt in diese Richtung unternehmen: So soll in nicht-öffentlicher Sitzung eine Priorisierung von Standorten festgesetzt werden. Nun kam heraus: Einer davon liegt auf dem Schulgrundstück des Werner-Heisenberg-Gymnasiums.

Wo soll sich die Schule weiterentwickeln?

Konkret geht es um einen heutigen Abstellplatz für Fahrräder. Er befindet sich zwischen dem Hausmeisterhäuschen und benachbarten Wohnhäusern. Eine hier gebaute Unterbringung könnte 32 geflüchtete Menschen fassen. Der Vorteil an diesem Gelände: Es befindet sich im Eigentum der Stadt, Baurecht besteht. Denn die Zeit drängt. Die Stadt muss ihr Soll bei der Flüchtlingsaufnahme erfüllen: Die Lücke zwischen Bedarf und verfügbaren Flächen klafft.

Gabriele Franke, die Direktorin des Gymnasiums, kann sich gut in die Lage der Stadt hineinversetzen. Im Gespräch mit der RNZ gibt sie sich größte Mühe, diplomatische Worte zu finden. Allerdings kann sie keinen Hehl daraus machen, dass die Schule von einer etwaigen Flüchtlingsunterkunft schon sehr betroffen wäre. Dabei geht es nicht nur um Radständer, die man anderswohin stellen müsste.

Das Gymnasium ist mit rund 820 Schülern und 91 Lehrern schon gut gefüllt. Und der Grünstreifen mit den Radständern sei im Grunde der einzige Punkt, an dem sich die Schule räumlich entwickeln könnte. Gründe für einen solchen Bedarf sieht sie einige.

Direktorin Franke erinnert in diesem Zusammenhang etwa an die 2025 anstehende Änderung der Schulgesetzgebung: So will die Politik mittel- bis langfristig nicht allein im Grundschulbereich auf Ganztagslösungen dringen, sondern eben auch an weiterführenden Schulen. Zur Umsetzung solcher Ziele brauche man aber Platz.

"Grundstücke für den Bau von Unterkünften für geflüchtete Menschen zu finden, ist eine große Herausforderung", betont Franke noch einmal. "Die Schulgemeinschaft hofft jedoch sehr, dass die Ausbildungsqualität und die Entwicklungsmöglichkeiten des Werner-Heisenberg-Gymnasiums nicht beeinträchtigt werden."

Bereits im letzten Jahrzehnt hatte die Stadt nach Grundstücken für Flüchtlingsunterkünfte gesucht. Schon damals war die Fläche am Gymnasium im Gespräch gewesen. Auch der damalige Schulleiter, Gerald Kiefer, hatte seinerzeit Bedenken geäußert. Das Ergebnis: Die Kommunalpolitik entschied sich für andere Standorte, wo – zum Teil ebenfalls nach erheblichen Widerständen und öffentlichen Protestaktionen – Unterkünfte gebaut wurden.

Hier und da fand man Kompromisse mit der Nachbarschaft. So konnte ein Bolzplatz in der Klausingstraße (Weststadt) trotz des Neubaus einer Unterkunft an Ort und Stelle bleiben. Anwohner hatten für den Erhalt ihres "Bolzers" demonstriert. In Lützelsachsen wiederum ermöglichten Ehrenamtliche ein gutes Miteinander.

Das war an anderer Stelle dahin. Es gilt als offenes Geheimnis, dass das Tischtuch zwischen Ex-Schulleiter Kiefer und der damaligen Stadtspitze nach der Unterkunftsdebatte zerschnitten war. Kiefer wechselte nach Walldorf. Seine Nachfolgerin will Dramen wie diese verhindern – und sagt daher öffentlich auch nur das Nötigste.

Der RNZ liegt indessen ein Schreiben der Schulleitung an die Eltern vor. Daraus geht hervor, dass die Direktorin im Zuge des nicht-öffentlichen Sondierungsverfahrens in der vom Gemeinderat eingesetzten Findungskommission von der Verwaltung informiert wurde. Die Schulkonferenz mit Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern tagte. Die Schulleiterin bekam den Auftrag, eine Stellungnahme an die Stadt Weinheim abzugeben.

Mitte letzter Woche folgte ein Treffen von Vertretern der Schulgemeinschaft mit Fachleuten der Stadt. Am Wochenende ging schließlich ein Schreiben "aus Elternsicht" an den Gemeinderat. Einladungen an die Fraktionen, sich vor Ort in der Schule zu informieren, stehen ebenfalls schon. Natürlich ist der Verwaltung klar, dass sich hier Widerstand zusammenbraut. Es wird allerdings damit gerechnet, dass der auch an anderen Standorten auftritt.